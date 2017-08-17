Рынок акций РФ весь день протоптался у 1940п по ММВБ, выросли "Башнефть" и "Акрон"

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ весь день протоптался возле отметки 1940 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне снижения мировых площадок, выросшей нефти и укрепления рубля; подорожали бумаги металлургов, "Башнефти" и "Акрона".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1941,52 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1034,05 пункта (+0,4%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,7%.

Доллар просел до 59,15 рубля (-0,23 рубля).

В росте лидировали рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Башнефти" (+4,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,3%, до 40,76 руб.), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Акрона" (+5,5%, до 3514 рублей).

Акции "РусАла" продолжают обновлять максимумы за 2,5 года на фоне закрытия в четверг программы российских депозитарных расписок компании, ожиданий рекомендаций по дивидендам, а также возможного включения бумаг в индекс MSCI Russia в 2018 году.

Совет директоров "РусАла" на заседании 24 августа может рассмотреть возможность выплаты дивидендов, совет также одобрит промежуточные финансовые результаты за полугодие. По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", шансы на включение бумаг "РусАла" в MSCI Russia повысятся после продажи группой "Онэксим" остававшихся 6,7% акций "РусАла" на открытом рынке в сентябре-октябре текущего года.

Акции "Акрона" выросли на новостях о размере рекомендованных дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет - совет директоров рекомендовал выплатить 235 рублей на акцию (всего на выплаты будет направлено 9,5 млрд рублей). Акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах на внеочередном собрании 8 сентября. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано утвердить 26 сентября.

Просели акции "Газпрома" (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Мосбиржи" (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%, до 243,25 рубля), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%).

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), минусуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,5-0,6%), Америка (индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Вышедшая в США статистика оказалась разнополярной. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 232 тыс. (минимум с февраля) при прогнозах снижения до 240 тыс., а индекс деловой активности Филадельфии в августе сократился до 18,9 пункта при прогнозах снижения до 18 пунктов с июльских 19,5 пункта.

Между тем негативом стали данные о промпроизводстве, которое в июле выросло на 0,2% при прогнозах роста на 0,3%. Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) упал в прошлом месяце на 0,1%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.

На нефтяном рынке цены днем оставались по давлением статистики Минэнерго США об увеличении добычи в стране до максимального уровня за два года, однако к вечеру фьючерсы вышли в "плюс".

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $50,7 за баррель (+0,9% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $47,06 за баррель (+0,3% и -1,6% в среду).

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Между тем запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей при прогнозах сокращения на 3,6 млн баррелей.

Минэнерго США также объявило в среду, что позднее в этом месяце выставит на продажу 14 млн баррелей из стратегического резерва в рамках программ, объявленных в 2015 и 2016 годах.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, статистика Минэнерго США разочаровала инвесторов ростом добычи нефти в стране - производство превысило 9,5 млн б/с, вплотную приблизившись к максимальным уровням июля 2015 года (9,6 млн б/с), что создает угрозу для удержания баланса на энергетическом рынке.

Протоколы ФРС США по итогам заседания 25-26 июля не внесли ясности в дальнейшие планы регулятора касательно повышения ставки или сокращения активов на балансе, поэтому курс доллара (индекс DXY) торговался в боковике.

Акции "Акрона" выросли на новостях о выплате промежуточных дивидендов за полугодие, что должно обеспечить 7% доходности. Среди аутсайдеров выступили акции телекомов ("Мегафон" (MOEX: MFON), МТС) после выхода новостей о том, что Минкомсвязи может ограничить иностранное владение в компаниях - "точках обмена трафика" до 20% при том, что все сотовые операторы в России сейчас нарушают это потенциальное условие.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также полагает, что внешний фон не располагает к дальнейшему росту рынка акций. Инвесторы разочарованы угасающими перспективами реализации реформ в США, анонсированных президентом Дональдом Трампом. Особых причин, которые спровоцировали бы снижение российского рынка, не наблюдается, но к возобновлению роста не располагает внешний фон.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, сезон отпусков накладывает свой отпечаток на активность участников торгов, поэтому говорить о каких-то устойчивых тенденциях нельзя. В основном идет перетасовка портфелей и реакция на технические сигналы. Так, подросли бумаги "АЛРОСА" и "Норникеля", которые были сильно перепроданы в последние дни. Слабость бумаг сотовых компаний может быть связана с претензиями ФАС по поводу платы за внутрисетевой роуминг. "Газпром" (MOEX: GAZP) пока не может прояснить ситуацию со своими проектами в Европе, хотя представитель РФ в Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что удалось добиться некоторых послаблений по новому американскому закону, который накладывает ограничения на РФ. Однако, по словам В.Чижова, это не касается "Северного потока 2" и некоторых других проектов. В целом при столь низких объемах рынок больше склоняется к консолидации, в которой способен пробыть до третьей декады августа.

Нефть проседала к $50 за баррель Brent из-за американской добычи, которая за семь недель выросла на 250 тыс. б/с, хотя американские запасы за это время упали на 42,7 млн баррелей. Получается, что рост производства нефти в США пока не мешает запасам сокращаться, и если эти темпы сохранятся, то уже к концу октября американские запасы окажутся ниже среднего показателя за пять лет.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко также отмечает, что в четверг хуже рынка выглядели бумаги телекомов, которые отыгрывали новость о требовании сократить долю иностранных инвесторов. В случае принятия новый закон ударит прежде всего по "Мобильным телесистемам", которым придется сократить число депозитарных расписок либо продать часть инфраструктуры государственному "Ростелекому" (MOEX: RTKM). В условиях неопределенности инвесторы избавляются от акций "Мобильных телесистем", у которых среднесрочная техническая поддержка находится в районе 220 рублей (на 8% ниже текущих цен).

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, поправки Минкомсвязи к закону "О связи" нацелены на то, чтобы ограничить "возможность вмешательства в работу инфраструктуры российской сети интернет из-за рубежа", и предлагают ограничить иностранное участие в контроле над "точками обмена трафиком" в России. В частности, предполагается, что такие "точки" не должны более чем на 20% быть прямо или косвенно подконтрольны или принадлежать структурам с более чем 20%-ным иностранным участием.

Предлагаемые поправки не дают четкого определения того, что является "точкой обмена трафиком", и разные издания по-разному интерпретируют эту формулировку. Отраслевые эксперты, мнение которых приводят "Ведомости", считают, что под эту формулировку могут подпасть в том числе и сети телекоммуникационных компаний (включая МТС, "Мегафон" и VEON). "Коммерсант" полагает, что понятие "точка обмена трафиком" в этом случае распространяется только на точки обмена интернет-трафиком (IX) и не относится к телекоммуникационным сетям.

Эксперты Sberbank CIB полагают, что поправки в законопроект затрагивают только владельцев точек обмена трафиком (IX), а не телекоммуникационных операторов. Это имеет смысл, если предположить, что целью изменений в регулировании (как указано в поправках) является укрепление независимости инфраструктуры российского интернета. Ранее в правительстве РФ уже обсуждалась необходимость ужесточить регулирование интернет-трафика в России, включая "точки обмена трафиком". Владельцем такой "точки" является только "Ростелеком". Поэтому на данном этапе не стоит придавать большого значения этой новости, в том числе потому, что пока не было никаких комментариев от Минкомсвязи, которое является инициатором поправок в законодательство и обычно выступает на стороне операторов, полагают аналитики Sberbank CIB.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг выросли акции АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+9,3%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,2%), "Европлана" (MOEX: EPLN) (+2,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,1%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,1%).

Подешевели бумаги СК "Южурал-АСКО" (-9,2%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (-7,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 18,614 млрд рублей (из них 4,513 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).