Рост нефтяных котировок во второй половине дня поддержал российский рынок акций - ИК "Фридом-Финанс"

Рост нефтяных котировок во второй половине дня поддержал российский рынок, однако по итогам торгов 17 августа основные российские индексы закрылись разнонаправленно, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. К окончанию сессии нефть марки Brent смогла подняться в район $50,8 за баррель, что способствовало покупкам отечественных активов. При этом ситуация на внешних фондовых площадках поддерживала «медведей». В Европе к концу дня основные индексы теряли до 0,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,4%.

На таком внешнем фоне индекс ММВБ к закрытию снизился на символические 0,07%, удержав позиции выше 1940 пунктов, а индекс РТС за счет продолжающегося укрепления рубля вырос на 0,4%, до 1034 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Башнефти и Акрона, поднявшиеся более чем на 4,5%. Хуже рынка закрылись НЛМК и Московская биржа, упавшие на 2%. Эксперт отметил, что ситуация на внешних фондовых площадках уже завтра может измениться, что в случае сохранения позитивной динамики на рынке энергоносителей в эту пятницу, 18 августа, будет способствовать возвращению индекса ММВБ в район 1950 пунктов.

На валютной секции Московской биржи с самого начала торгов рубль чувствовал себя очень уверенно за счет поддержки со стороны налогового периода. Возобновление роста нефтяных котировок позволило рублю укрепиться по отношению к основным мировым валютам. К окончанию основной сессии доллар снизился на 0,1%, до 59,3 рубля, евро упал на 0,5%, до 69,6. Эксперт указывает, что американская валюта из-за давления, которое на нее оказывает налоговый период и высокий спрос на рублевую ликвидность, сделала еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 59 рублей. Не исключаю, что уже в ближайшие сессии данный уровень будет протестирован. Его пробой может стать сигналом к дальнейшему снижению доллара и увеличить вероятность достижения им отметки 57,5 рубля.

"В рамках вечерней сессии нефть марки Brent может попытаться продолжить рост и подняться выше $51 за баррель, что будет способствовать спросу на российские активы. Ожидаю, что во второй половине торгов американские площадки отыграют часть своих потерь. В результате рубль и фьючерс на индекс РТС закончат «вечерку» на положительной территории, благодаря чему будут созданы предпосылки для роста российского фондового рынка на открытии в пятницу", - прогнозирует аналитик ИК "Фридом-Финанс".