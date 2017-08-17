Цены евробондов РФ в четверг плавно подрастают благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 17 августа. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries) после их заметного роста накануне. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 16 августа и составила 120,15% от номинала, что соответствует доходности 2,11% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 16 августа всего на 2 базисных пункта - до 101,22% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,44% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта и составил 67 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 14 базисных пунктов - до 113,92% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,92% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 17 базисных пунктов - до 110,15% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт - до 4,91% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 10 базисных пунктов, до 105,46% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 9 пунктов, до 108,43% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 21 базисный пункт - до 101,9% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,12% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году практически не изменился в цене, которая составила 101,84% от номинала (доходность - 4,02% годовых).

"Сегодня мы наблюдаем рост котировок суверенных евробондов практически всех emerging markets, в том числе и России, которые отыгрывают позитивную динамику базовых активов, отмечавшуюся накануне вечером после публикации в США протоколов июльского заседания Федрезерва. В целом участники рынка оценили данные протоколы как "голубиные", поскольку большинство членов ФРС высказывались очень осторожно в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики в условиях относительно слабых темпов инфляции. Таким образом, рыночная вероятность повышения ставки ФРС в декабре этого года опустилась ниже 40%, то есть сроки новой волны ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ отодвигаются уже на следующий год. Соответственно, это вызвало снижение доходности базовых активов, в частности, процентные ставки десятилетних US Treasuries снизились в среду приблизительно на 4-5 базисных пунктов - до 2,23% годовых. Сегодня же пришла очередь облигаций emerging markets отыгрывать данное движение, что мы и наблюдаем. В целом снижение доходности суверенных бумаг развивающихся рынков составляет 2-3 базисных пункта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов.

"Кроме того, поддержку долговым бумагам emerging markets оказывают снизившиеся в последние дни геополитические риски в связи с ситуацией вокруг Северной Кореи. Опубликованные сегодня в США данные по промпроизводству за июль оказались чуть хуже ожиданий аналитиков, что также в целом позитивно для сектора базовых активов. Еще одним фактором поддержки могут выступать усилившиеся у инвесторов опасения относительно реализуемости в ближайшее время заявленных ранее реформ Дональдом Трампом после того, как он распустил накануне два совета ведущих предпринимателей", - считает А.Полютов.

Протокол заседания от 25-26 июля показал, что Федеральная резервная система обеспокоена слабой инфляцией, но готова приступить к сокращению объема активов на балансе. Руководители ФРС в ходе июльского заседания активно обсуждали темпы роста потребительских цен в США после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев, и некоторые из членов FOMC заявили о том, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам". Они "высказались против дополнительных корректировок до тех пор, пока входящая информация не подтвердит, что недавние низкие показатели инфляции вряд ли сохранятся, и что инфляция более очевидно встала на путь достижения целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе", говорится в протоколе. Руководители ФРС также предпочли дождаться следующей встречи, которая состоится в сентябре, чтобы объявить о долгожданном начале сокращения активов на балансе.

Объем промпроизводства в США в июле 2017 года повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы. Аналитики в среднем ожидали его увеличения на 0,3%. Объем производства в перерабатывающей промышленности (на нее приходится 75% от общего объема промпроизводства) упал в прошлом месяце на 0,1%, хотя эксперты прогнозировали рост на 0,2%.