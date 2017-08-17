Рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах четверга

Москва. 17 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; более заметное снижение евро позволяет с рублю укрепляться к бивалютной корзине, несмотря на продолжающую дешеветь нефть.

Курс доллара США составил 59,34 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,41 руб./EUR1, опустившись на 49,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 24,73 копейки - до 63,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 18 августа на 40,31 копейки, до 59,249 руб./$1, и опустил курс евро на 34,27 копейки, до 69,6531 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка повышается к доллару и более заметно растет к евро, отыгрывая падение евро на мировом валютном рынке, участники которого продолжают закрывать "длинные" позиции после сообщений о том, что глава ЕЦБ Марио Драги не собирается анонсировать курс на ужесточение денежно-кредитной политики европейского регулятора на ежегодном симпозиуме ФРС США в Джексон-Хоуле на следующей неделе.

Поддержку рублю оказывают интерес участников торгов к операциям carry trade, снижение геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, а также налоговый период августа.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в четверг и находятся на минимальном уровне за последние три недели на данных об увеличении добычи в США до максимума за два года. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг опустилась на 0,06% - до $50,17 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,21% - до $46,84 за баррель.

Как показали обнародованные в среду данные Минэнерго США, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло прогнозы.

Ситуация, при которой нефтедобывающие компании США научились получать прибыль даже при ценах ниже $50 за баррель, а также перспектива восстановления добычи в странах ОПЕК во втором квартале следующего года не даст нефтяным котировкам подняться выше $60 за баррель, полагают аналитики Citigroup Inc.

"Высокий уровень реальных процентных ставок, относительно стабильные цены на нефть, строгая бюджетная политика по-прежнему создают привлекательные условия для операций carry trade с рублевыми активами. Риски для рубля и других валют развивающихся рынков в августе связаны с возможным ухудшением ситуации на внешних рынках (геополитика, усиление коррекции на развитых рынках и т.п.). При этом мы не ожидаем существенных отклонений курса от текущих значений на этой неделе", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Хотя нефть упала до $50,2 за баррель Brent, рубль продолжает демонстрировать стойкость и даже укрепляется к доллару. В основном рубль получает поддержку от роста интереса к рисковым активам и на фоне налогового периода. Нерезиденты пока продолжают видеть возможности вложения средств в рубль и рублевые активы, поэтому нацвалюте удается игнорировать нефтяной негатив. Но долго это не будет длиться, поэтому уже на следующей неделе падение может возобновиться. Кроме того, сейчас также важную роль играет общее ослабление доллара на мировых рынках из-за вчерашних сообщений ФРС США", - считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в четверг повысились по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) преимущественно остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,86% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 9,18% годовых, ставка на 3 месяца понизилась на 3 б.п. - до 9,15% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметке 9,03% годовых.