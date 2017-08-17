Отток капитала из Russia-dedicated funds продолжается, что портит всю картину - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 16 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

По итогам отчетной недели аналитики пришли к выводу, что розничные инвесторы возвращаются на российский фондовый рынок по мере снижения странового риска. Между тем отток из Russia-dedicated funds продолжается, что помешало рынку показать более внушительный рост.

"Текущий отток капитала из российских ETF - $41 млн за неделю - продолжает портить картину. Между тем приток средств в GEM ETF замедлился и не смог компенсировать отток капитала из Russia-dedicated funds. Суммарный отток капитала из акций РФ за отчетную неделю составил порядка $40 млн против $35 млн на неделей ранее. В краткосрочной перспективе мы ожидаем нейтральную динамику движения капитала со стороны ETF на рынке акций РФ", - говорится в обзоре.

В то же время средний объем длинных позиций розничных инвесторов прервал негативный тренд и впервые с начала июля вырос. Инвесторы начали осторожно возвращаться по мере отхода на второй план темы санкций США в отсутствие непосредственного ущерба для российского финансового рынка. Кроме того, как отмечают аналитики, поддержку спросу на акции РФ также оказал рост котировок на мировых рынках. "Однако общие настроения остаются очень хрупкими, что отражается в коротких позициях, объемы которых на 11% выше среднемесячного уровня. Мы по-прежнему видим привлекательный потенциал роста рынка: 16% потенциального роста для индекса РТС на горизонте 6-12 месяцев", - пишут эксперты.

Объемы торгов акциями РФ у институциональных инвесторов за отчетную неделю снизились, при этом явного преобладания покупок или продаж не наблюдалось, что, по мнению аналитиков, отчасти связанно с летним затишьем.