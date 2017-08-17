Котировки нефти марки Brent сегодня приблизились к отметке 50$ за баррель - ИГ "Финам"

"Цены на нефть второй день продолжают находиться под давлением, - комментирует аналитик ИГ "Финам" Василий Олейник. - Котировки нефти марки Brent сегодня приблизились к отметке 50$ за баррель. Для нефти все новости и фундаментал явно негативные, поэтому шансы на дальнейшее падение очень высоки. Последние данные от министерства энергетики США показали рост добычи на 76 тысяч баррелей. По последним данным Мирового агентства энергетической информации, избыток нефти вновь вернулся на мировой рынок. В июле он составлял 1,5 млн бочек в сутки. Исходя из того факта, что рост добычи в странах, не входящих в соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи ускоряется, а рост потребления замедляется, лишняя нефть усилит давление на рынок. Ну и финальная новость: США наращивают распродажу нефти из стратегического резерва. В ближайшие две недели американское Минэнерго намерено провести третий в этом году аукцион по реализации «черного золота», накопленного в госхранилищах. На продажу будет выставлено 14 млн баррелей из резервуаров в Техасе и Луизиане, сообщило ведомство в релизе. Объем распродажи вырастет в 1,5 раза по сравнению с предыдущим аукционом, который проходил в марте".