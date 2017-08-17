Sberbank CIB поднял оценку GDR Mail.ru на 21,5%, подтвердив рейтинг "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 21,5% - до $34,34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

"Мы стали позитивно относиться к Mail.ru в октябре 2016 года, ожидая существенного улучшения ее показателей в I полугодии 2017 года, и мы оказались правы. Даже после 56%-го роста котировок GDR Mail.ru с начала года мы сохраняем рекомендацию "покупать" для этих бумаг и видим возможность позитивных сюрпризов по ключевым вертикалям бизнеса. Социальные сети выигрывают от роста рынка и притока средств из маркетинговых бюджетов, не связанных с рекламой. Delivery Club, первопроходец и лидер среди платформ по заказу еды из ресторанов, инвестирует в расширение рынка и тем самым увеличивает свою долю на нем. "Юла" существенно сократила отставание от лидера рынка Avito, который, возможно, в итоге будет заинтересован в партнерстве. Онлайн-игры показывают сильную операционную динамику", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $27,32 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $28,81 за штуку.