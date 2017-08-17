Стоимость золота достигла отметки $1290 - Dukascopy Bank SA

"Вчера золото полностью отыграло потери вторника, где его рост против доллара составил 0,96%. В четверг стоимость драгметалла вновь демонстрирует рост, где в 10:30 мск золото торговалось около отметки 1290. В случае усиления "бычьих" настроений ближайшей целью для пары будет являться месячная R1 на отметке 1292,91. Золото растёт на фоне опубликованного отчёта протокола FOMC, оказавшего давление на американский доллар. Сегодня ожидается публикация экономических данных из США, хорошие показатели которых способны поддержать национальную валюту. Технические индикаторы преимущественно сигнализируют о покупке", - отмечают аналитики Dukascopy Bank SA.