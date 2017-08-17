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17 августа 2017 года 11:30

Рынок акций РФ утром "топчется" у 1940 пунктов по ММВБ, лидирует в росте "РусАл"

Москва. 17 августа. Рынок акций РФ утром в четверг "топчется" вокруг рубежа 1940 пунктов по индексу ММВБ при смешанной динамике blue chips на фоне стагнации Европы и нефти, растет сектор металлургических бумаг во главе с "РусАлом", который обновляет максимумы с марта 2015 года.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1944,55 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1034,93 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 59,2 рубля (-0,18 рубля).

В росте лидируют рублевые акции "РусАла" (+2,1%, до 40,71 рубля), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%).

Акции "РусАла" продолжают обновлять максимумы за 2,5 года на фоне закрытия в четверг программы российских депозитарных расписок компании, ожиданий рекомендаций по дивидендам, а также возможного включения бумаг в индекс MSCI Russia в 2018 году.

Совет директоров "РусАла" на заседании 24 августа может рассмотреть возможность выплаты дивидендов, совет также одобрит промежуточные финансовые результаты за полугодие. По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", шансы на включение бумаг "РусАла" в MSCI Russia повысятся после продажи группой "Онэксим" остававшихся 6,7% акций "РусАла" на открытом рынке в сентябре-октябре текущего года.

Просели акции "Газпрома" (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,6%).

Индексы в США в среду выросли, Dow Jones преодолел отметку 22000 пунктов после публикации протокола июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который показал, что Федеральная резервная система (ФРС) обеспокоена слабой инфляцией, но готова приступить к сокращению объема активов на балансе.

Некоторые из членов FOMC заявили о том, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам".

Руководители ФРС также предпочли дождаться следующей встречи, которая состоится в сентябре, чтобы объявить о долгожданном начале сокращения активов на балансе, отмечается в документе.

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (просела Япония, подрос Китай), слабо минусуют Европа (DAX и FTSE просели на 0,02-0,1%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%).

Нефть утром в четверг вернулась к умеренному росту после снижения накануне на данных об увеличении добычи в США до максимального уровня за два года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $50,45 за баррель (+0,4% и -1% накануне), октябрьская цена WTI - $47,05 за баррель (+0,2% и -1,6% в среду).

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Между тем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 3,6 млн баррелей.

Минэнерго США также объявило в среду, что позднее в этом месяце выставит на продажу 14 млн баррелей из стратегического резерва в рамках программ, объявленных в 2015 и 2016 гг.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, пограничной точкой на рынке выступает отметка 1940 пунктов по индексу ММВБ.

Любой провал индекса ниже 1940 пунктов и задержка в этой области - плохо для рынка, дальнейшей целью снижения выступит район 1910 пунктов.

На протоколы июльского заседания ФРС рынок отреагировал относительно спокойно. Протоколы показали, что чиновники ФРС разделились во взглядах касательно расписания дальнейшего повышения ставок. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 19-20 сентября. Также рынок спокойно отреагировал на новость о том, что президент США Дональд Трамп распустил два совета ведущих предпринимателей. С одной стороны, эта новость может снизить ожидания участников рынка, что политика администрации президента США будет направлена на поддержку крупных корпораций. Но, тем не менее, многие инвесторы были и так скептически настроены на счет способности администрации провести соответствующие законопроекты через голосование в Конгрессе и способствовать, таким образом, росту рынков.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, мировые рынки застыли в боковике, что стало следствием реакции на протоколы FOMC, в которых отражается позиция чиновников ФРС о паузе в увеличении процентной ставки из-за слабых темпов инфляции. Фьючерсы на ставку показывают, что на заседаниях в сентябре, ноябре вероятность изменения ставки отсутствует. Это оказывает давление на доллар и поддерживает нефть и металлы.

Подобного мнения придерживается аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, полагающий, что поддержку нефтяному рынку и рисковым активам оказывают ослабление доллара США и намерение ФРС воздержаться от активного ужесточения монетарной политики из-за обеспокоенности регулятора темпами инфляции в последние недели.

При этом рынки нейтрально отреагировали на сообщения о роспуске Д.Трампом двух консультационных советов (по стратегии и политике, а также по вопросам промышленного производства) после того, как восемь высокопоставленных членов советов вышли из их составов в знак протеста против позиции Д.Трампа в отношении столкновений на расовой почве в Виргинии, что ухудшает перспективы реализации реформ.

На нефтяном рынке сохраняются опасения по поводу перенасыщения предложения и сомнения в эффективности усилий ОПЕК+ по восстановлению баланса.

По оценке старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, внешний фон утром в четверг нейтральный, в нефтяных ценах наметилась консолидация в районе $50,5 за баррель Brent.

В Европе отмечаются попытки снижения, что поддерживает силы "медведей" на российском рынке, которые могут увести индекс ММВБ ниже 1940 пунктов. Во второй половине торгов основным фактором для рынков станет большой блок важной макроэкономической статистики из США, включающий данные по промышленному производству и заявкам на пособие по безработице, а также информацию о динамике индекса деловой активности ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов. Эти данные способны оказать существенное влияние на отношение инвесторов к высокорисковым активам и определить динамику российских акций в последние часы торгов. В нефти возможна очередная попытка возобновления роста, однако пока нефтяные "быки" слабы, что не позволяет ожидать в четверг существенного подъема цен.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, акции "Норникеля" корректируются после двухдневного падения, вызванного сообщением компании о сокращении прибыли в I полугодии на 30%. "Газпром" (MOEX: GAZP) продолжает оставаться под давлением после отчета в начале недели о падении прибыли в 11 раз, и даже рост добычи на 20% с начала года пока не впечатляет инвесторов. Акции "РусАла" продолжают расти, отыгрывая завершение программы РДР компании.

Мировые рынки подросли после вышедших протоколов июльского заседания ФРС, показавших, что некоторые члены Комитета по открытым рынкам высказали мнение о том, что регулятору стоит потерпеть с очередным повышением ставки, а вопрос детализации плана сокращения баланса был перенесен на следующие заседания.

В целом, российский рынок акций не демонстрирует чудес волатильности в последнее время, диапазон 1920-1970 пунктов по ММВБ продолжает оставаться актуальным. Соответственно, можно ожидать дальнейшей консолидации в этих пределах.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+16,3%), "Русгрейн" (+6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+1,5%).

Подешевели бумаги СК "Южурал-АСКО" (-5,2%), АО "Белуга" (-2,3%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (-1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,9 млрд руб. (из них 1,086 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) ).


Опубликовано: /Финмаркет/
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