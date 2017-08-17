Рубль может протестировать отметку 59 за доллар в ближайшие дни - РосЕвроБанк

"Хотя нефть упала до $50,4 за баррель Brent, рубль продолжает демонстрировать стойкость и даже укрепляется к доллару. Курс уже выше 59,4 руб. за доллар на торгах в четверг. В основном рубль получает поддержку от роста интереса к рисковым активам и на фоне налогового периода. Нерезиденты пока продолжают видеть возможности вложения средств в рубль и рублевые активы, поэтому нацвалюте удается игнорировать нефтяной негатив. Но уже на следующей неделе падение может возобновиться. Кроме того, сейчас также важную роль играет общее ослабление доллара на мировых рынках из-за сообщений ФРС. Поэтому рубль даже может протестировать 59 за доллар в ближайшие дни, но в среднесрочной перспективе рубль все равно будет демонстрировать слабость. Отметка 60 – это всего лишь вопрос времени. А осенью мы увидим консолидацию в диапазоне 62-64 рубля", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.