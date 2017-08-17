.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59–59,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
.
17 августа 2017 года 11:04
Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59–59,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль продолжает укрепляться на фоне слабеющего доллара. Вчера был опубликован протокол июльского заседания американского Федрезерва, и, судя по озвученным выводам, руководство ФРС США беспокоит низкая инфляция в стране. Вполне вероятно, что на сентябрьском заседании ставку оставят без изменения. Эта новость сразу пошатнула позиции доллара, а инвесторы снова предпочли золото в качестве "защитного" актива. Цена на желтый металл вчера резко подросла, добравшись до отметки 1287 долларов за тройскую унцию. Также вчера появились данные о том, что запасы нефти в США за неделю сократились на 8,9 млн баррелей, вместо ожидаемых 3 млн баррелей. Эта позитивная новость поддержала рост российской валюты. Однако опубликованная статистика недолго радовала инвесторов: сегодня цены снизились, и "черное золото" вновь торгуется в районе отметки 50. Дальнейший подъём рынка сдерживает глобальный переизбыток сырья, сохраняющийся вопреки действию пакта ОПЕК+. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59–59,80 руб./доллар", - комментирует ситуацию начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков.
.
17 августа 2017 года 17:35
четверг, 17 августа, российский рынок торгуется в слабом плюсе (+0,1% по индексу ММВБ и +0,2% по РТС), несмотря на дешевеющую на 0,6% нефть и торгующиеся в красной зоне западные площадки, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Brent спот пробила уровень $50 за баррель еще... читать дальше
.17 августа 2017 года 17:00
Замедлившаяся в июле инфляция оставляет ЦБ РФ возможности для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов. "Вероятность того, что инфляция по итогам года сможет достичь таргета ЦБ в 4%, достаточно высока. На наш взгляд, это... читать дальше
.17 августа 2017 года 16:28
"Как отразится на российских облигациях вероятное снижение ключевой ставки до 8-8,5% и прогнозируемое на осень ослабление рубля? Снижение ключевой ставки ЦБ неминуемо ведет к снижению доходности по облигациям, в том числе корпоративным, а, следовательно, и к росту номинальной стоимости этих... читать дальше
.17 августа 2017 года 15:56
"Бычий" тренд преобладал на вчерашних торгах промышленными металлами, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на разные металлы выросли на 2-5%, а цена цинка достигла самого высокого уровня за последние 10 лет на фоне резкого падения добычи в Китае и возобновившихся... читать дальше
.17 августа 2017 года 15:50
Москва. 17 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; более заметное снижение евро позволяет с рублю укрепляться к бивалютной корзине, несмотря на продолжающую дешеветь нефть. читать дальше
.17 августа 2017 года 15:20
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 16 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:49
Стабилизацию в нефтяных контрактах мы сможем увидеть у отметки $48,5 за баррель марки Brent - Dukascopy Bank SA
На фоне резкого увеличения объемов производства нефти в США цены на нефть марки Brent снизились за минувшие сутки на 2% до $50 за баррель, указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. По данным Минэнерго США, объем суточной добычи достиг максимальных... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:28
"Цены на нефть второй день продолжают находиться под давлением, - комментирует аналитик ИГ "Финам" Василий Олейник. - Котировки нефти марки Brent сегодня приблизились к отметке 50$ за баррель. Для нефти все новости и фундаментал явно негативные, поэтому шансы на дальнейшее падение очень высоки.... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:02
На этой неделе поддержку рублю оказывает приток зарубежных средств на рынок ОФЗ, считают аналитики "ВТБ Капитала". Кроме того, как говорится в обзоре инвестбанка, еще одним позитивным для рубля фактором должно было стать прохождение пика дивидендных выплат. Аналитики также отмечают, что за... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:49
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 21,5% - до $34,34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы стали позитивно... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:32
На нефтяном рынке идет ребалансировка, что соответствует сезонным тенденциям и помогает ценам удержаться выше $50 - Sberbank CIB
а нефтяном рынке в настоящее время идет ребалансировка, и это соответствует сезонным тенденциям и помогает котировкам нефти Brent удерживаться выше $50 баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. При этом, как ожидают аналитики инвестбанка,... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:12
"Вчера золото полностью отыграло потери вторника, где его рост против доллара составил 0,96%. В четверг стоимость драгметалла вновь демонстрирует рост, где в 10:30 мск золото торговалось около отметки 1290. В случае усиления "бычьих" настроений ближайшей целью для пары будет являться месячная R1... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:43
оссийские еврооблигации в среду практически не изменялись, ожидая новых драйверов и в условиях летнего затишья, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева. Суверенные бумаги снизились в доходности на 1 б.п. Доходность наиболее длинного "бенчмарка" Russia-47 на текущий момент... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:09
"Рынок нефти начинает обращать меньше внимания на сезонное сокращение запасов в США. Опубликованные накануне данные по запасам от Минэнерго США свидетельствовали о продолжении сезонной тенденции к сокращению запасов (-9 mn bbl вместо ожидавшихся -3 mn bbl). Тем не менее, рынок предпочел... читать дальше
.17 августа 2017 года 11:43
"Хотя нефть упала до $50,4 за баррель Brent, рубль продолжает демонстрировать стойкость и даже укрепляется к доллару. Курс уже выше 59,4 руб. за доллар на торгах в четверг. В основном рубль получает поддержку от роста интереса к рисковым активам и на фоне налогового периода. Нерезиденты пока... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.