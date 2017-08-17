Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59–59,80 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль продолжает укрепляться на фоне слабеющего доллара. Вчера был опубликован протокол июльского заседания американского Федрезерва, и, судя по озвученным выводам, руководство ФРС США беспокоит низкая инфляция в стране. Вполне вероятно, что на сентябрьском заседании ставку оставят без изменения. Эта новость сразу пошатнула позиции доллара, а инвесторы снова предпочли золото в качестве "защитного" актива. Цена на желтый металл вчера резко подросла, добравшись до отметки 1287 долларов за тройскую унцию. Также вчера появились данные о том, что запасы нефти в США за неделю сократились на 8,9 млн баррелей, вместо ожидаемых 3 млн баррелей. Эта позитивная новость поддержала рост российской валюты. Однако опубликованная статистика недолго радовала инвесторов: сегодня цены снизились, и "черное золото" вновь торгуется в районе отметки 50. Дальнейший подъём рынка сдерживает глобальный переизбыток сырья, сохраняющийся вопреки действию пакта ОПЕК+. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня 59–59,80 руб./доллар", - комментирует ситуацию начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков.