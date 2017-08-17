17 августа 2017 года 10:25
Рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти
Москва. 17 августа. Доллар США слегка повышается, евро немного снижается при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,37-59,42 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,39 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 69,83 руб./EUR1 (-8 копеек), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) отступила на 3,1 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 64,08 рубля.
Доллар при этом оказался на 26,46 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 17,08 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к бивалютной корзине на старте торгов четверга на фоне стабилизации после падения рынка энергоносителей накануне. Участники рынка продавали в среду нефтяные контракты на данных Минэнерго США об увеличении добычи в стране до максимального уровня за два года, в результате чего цены эталонных сортов "черного золота" подешевели в пределах 1-1,5%.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск в четверг поднялась на 0,08% - до $50,31 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,04% - до $46,92 за баррель.
Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло прогнозы.
Опубликовано: /Финмаркет/
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