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17 августа 2017 года 10:21
Brent важно удержаться над уровнем 50 - eToro
В среду нефть Brent вернулась к снижению после небольшой передышки. Актив снова встретил поддержку на попытках движения к отметке 50, хотя понес внушительные внутридневные потери, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Нефтяные котировки, которые и без того чувствуют себя неуверенно, не смогли пробраться даже к отметке 51,50, хотя и развивать "медвежий" импульс котировки не спешат. Дополнительный негатив на рынок привнес отчет Минэнерго США, отразивший рост добычи, который затмил оптимизм от очередного резкого сокращения запасов углеводородов. Так, игроки получили подтверждение о том, что предложение со стороны Штатов продолжает расти, причем после завершения сезона вождения упадет спрос, что усугубит ситуацию. Получается, что сейчас негатив преобладает со всех "фронтов": действия ОПЕК не приносят желаемых результатов, а американские производители после небольшой заминки возобновляют активность. "В этих условиях внушительное сокращение запасов "черного золота" уже не вдохновляет игроков, которые уделяют все больше внимания показателям предложения как критерию восстановления баланса. Добавим сюда новую волну страхов по поводу ослабления спроса со стороны Китая, и предпосылок для возобновления уверенного роста цен в ближайшей перспективы не наблюдается. С технической точки зрения, Brent важно удержаться над уровнем 50, чтобы не спровоцировать новую более мощную волну распродаж. Об улучшении краткосрочного настроя можно будет говорить в случае прохождения промежуточного сопротивления 51,50", - заключает специалист eToro.
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17 августа 2017 года 17:35
четверг, 17 августа, российский рынок торгуется в слабом плюсе (+0,1% по индексу ММВБ и +0,2% по РТС), несмотря на дешевеющую на 0,6% нефть и торгующиеся в красной зоне западные площадки, отмечает аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. Brent спот пробила уровень $50 за баррель еще... читать дальше
.17 августа 2017 года 17:00
Замедлившаяся в июле инфляция оставляет ЦБ РФ возможности для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Александр Полютов. "Вероятность того, что инфляция по итогам года сможет достичь таргета ЦБ в 4%, достаточно высока. На наш взгляд, это... читать дальше
.17 августа 2017 года 16:28
"Как отразится на российских облигациях вероятное снижение ключевой ставки до 8-8,5% и прогнозируемое на осень ослабление рубля? Снижение ключевой ставки ЦБ неминуемо ведет к снижению доходности по облигациям, в том числе корпоративным, а, следовательно, и к росту номинальной стоимости этих... читать дальше
.17 августа 2017 года 15:56
"Бычий" тренд преобладал на вчерашних торгах промышленными металлами, указывает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на разные металлы выросли на 2-5%, а цена цинка достигла самого высокого уровня за последние 10 лет на фоне резкого падения добычи в Китае и возобновившихся... читать дальше
.17 августа 2017 года 15:50
Москва. 17 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; более заметное снижение евро позволяет с рублю укрепляться к бивалютной корзине, несмотря на продолжающую дешеветь нефть. читать дальше
.17 августа 2017 года 15:20
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 16 августа 2017 года, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. По итогам отчетной недели... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:49
Стабилизацию в нефтяных контрактах мы сможем увидеть у отметки $48,5 за баррель марки Brent - Dukascopy Bank SA
На фоне резкого увеличения объемов производства нефти в США цены на нефть марки Brent снизились за минувшие сутки на 2% до $50 за баррель, указывает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. По данным Минэнерго США, объем суточной добычи достиг максимальных... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:28
"Цены на нефть второй день продолжают находиться под давлением, - комментирует аналитик ИГ "Финам" Василий Олейник. - Котировки нефти марки Brent сегодня приблизились к отметке 50$ за баррель. Для нефти все новости и фундаментал явно негативные, поэтому шансы на дальнейшее падение очень высоки.... читать дальше
.17 августа 2017 года 14:02
На этой неделе поддержку рублю оказывает приток зарубежных средств на рынок ОФЗ, считают аналитики "ВТБ Капитала". Кроме того, как говорится в обзоре инвестбанка, еще одним позитивным для рубля фактором должно было стать прохождение пика дивидендных выплат. Аналитики также отмечают, что за... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:49
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru на 21,5% - до $34,34 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. "Мы стали позитивно... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:32
На нефтяном рынке идет ребалансировка, что соответствует сезонным тенденциям и помогает ценам удержаться выше $50 - Sberbank CIB
а нефтяном рынке в настоящее время идет ребалансировка, и это соответствует сезонным тенденциям и помогает котировкам нефти Brent удерживаться выше $50 баррель, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. При этом, как ожидают аналитики инвестбанка,... читать дальше
.17 августа 2017 года 13:12
"Вчера золото полностью отыграло потери вторника, где его рост против доллара составил 0,96%. В четверг стоимость драгметалла вновь демонстрирует рост, где в 10:30 мск золото торговалось около отметки 1290. В случае усиления "бычьих" настроений ближайшей целью для пары будет являться месячная R1... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:43
оссийские еврооблигации в среду практически не изменялись, ожидая новых драйверов и в условиях летнего затишья, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Ольга Николаева. Суверенные бумаги снизились в доходности на 1 б.п. Доходность наиболее длинного "бенчмарка" Russia-47 на текущий момент... читать дальше
.17 августа 2017 года 12:09
"Рынок нефти начинает обращать меньше внимания на сезонное сокращение запасов в США. Опубликованные накануне данные по запасам от Минэнерго США свидетельствовали о продолжении сезонной тенденции к сокращению запасов (-9 mn bbl вместо ожидавшихся -3 mn bbl). Тем не менее, рынок предпочел... читать дальше
.17 августа 2017 года 11:43
"Хотя нефть упала до $50,4 за баррель Brent, рубль продолжает демонстрировать стойкость и даже укрепляется к доллару. Курс уже выше 59,4 руб. за доллар на торгах в четверг. В основном рубль получает поддержку от роста интереса к рисковым активам и на фоне налогового периода. Нерезиденты пока... читать дальше
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