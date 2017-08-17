17 августа 2017 года 09:44
Утренние прогнозы: индексы продолжат консолидацию
Большинство аналитиков считают возможным начало фондовых торгов в четверг в нейтральной зоне. Индексы будут консолидироваться у текущих значений.
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, консолидация остается актуальным сценарием для индекса РТС, границы среднесрочного диапазона расположены вблизи 1000 и 1050 пунктов. Внешний фон выглядит скорее нейтральным для рынка".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ситуация на внешних рынках перед открытие торгов в России нейтральная. Азиатские площадки демонстрируют неуверенный рост. Нефть находится лишь в незначительном "плюсе". Впрочем, сам российский рынок акций не демонстрирует чудеса волатильности в последнее время. Диапазон 1920-1970 по индексу ММВБ продолжает оставаться актуальным. Соответственно, можно ожидать дальнейшей консолидации в этих пределах".
ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. В сложившихся условиях мы ожидаем в начале торгов "бокового" движения основных российских индексов у уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе. Мы не исключаем некоторого снижения основных индексов Старого Света в начале дня, что позволит российским "медведям" перехватить инициативу, в результате чего индекс ММВБ отступит ниже 1940 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Торги четверга на отечественном фондовом рынке, по нашему мнению, откроются снижением котировок. Причиной является слабая корпоративная отчетность за первое полугодие 2017 года и отсутствие драйверов для роста нефтяных котировок. Более слабым в краткосрочной перспективе, на наш взгляд, выглядит нефтегазовый сектор. Ожидаем продолжения роста в транспортном и машиностроительном секторах. Внешний фон нейтральный.".
Опубликовано: /Финмаркет/
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17 августа 2017 года 17:35
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Brent спот пробила уровень $50 за баррель еще... читать дальше
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17 августа 2017 года 17:00
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"Вероятность того, что инфляция по итогам года сможет достичь таргета ЦБ в 4%, достаточно высока. На наш взгляд, это... читать дальше
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При этом, как ожидают аналитики инвестбанка,... читать дальше
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