Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом, Dow Jones преодолел отметку в 22000 пунктов после публикации протокола июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), пишет MarketWatch.

Протокол заседания от 25-26 июля показал, что Федеральная резервная система (ФРС) обеспокоена слабой инфляцией, но готова приступить к сокращению объема активов на балансе.

Руководители ФРС в ходе июльского заседания активно обсуждали темпы роста потребительских цен в США после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев, и некоторые из членов FOMC заявили о том, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам".

Они "высказались против дополнительных корректировок до тех пор, пока входящая информация не подтвердит, что недавние низкие показатели инфляции вряд ли сохранятся, и что инфляция более очевидно встала на путь достижения целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе", говорится в протоколе.

Руководители ФРС также предпочли дождаться следующей встречи, которая состоится в сентябре, чтобы объявить о долгожданном начале сокращения активов на балансе, отмечается в документе.

"Обсуждение инфляции Федрезервом было более активным в июле, чем ранее, и это делает тон протокола "голубиным", - отмечает старший экономист Alliance Bernstein Эрик Виноград.

Данные по американскому рынку недвижимости, опубликованные в среду, указали на неожиданное снижение числа новостроек в прошлом месяце. Число домов, строительство которых было начато в США в июле, упало на 4,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,155 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек выросло на 7,4% - до 1,213 млн, тогда как ранее сообщалось о повышении на 8,3%, до 1,215 млн.

Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 1,2% с ранее объявленного июньского уровня - до 1,229 млн.

Стоимость акций Urban Outfitters Inc. взлетела на 17,5% по итогам торгов в среду. Прибыль и выручка сети магазинов одежды во втором финансовом квартале превзошли прогнозы экспертов.

Бумаги Agilent Technologies, производителя измерительных приборов, подорожали на 4,7% на более сильной, чем ожидалось, квартальной отчетности компании.

Акции Target Corp. поднялись в цене на 3,6%. Сопоставимые продажи ритейлера выросли в мае-июле впервые за пять кварталов - на 1,3%, что позволило компании увеличить выручку на 1,6% - до $16,4 млрд при консенсус-прогнозе рынка в $16,3 млрд.

Target повысила прогноз прибыли без учета разовых факторов на текущий год до $4,34-4,54 на акцию с $3,8-$4,2 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 0,1% - до 22024,87 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 0,1%, составив 2468,11 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,2% - до 6345,11 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обнародованный в среду, указал на более глубокое, чем ожидалось, расхождение мнений членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) относительно момента следующего повышения ставки, пишет MarketWatch.

Руководители ФРС в ходе июльского заседания активно обсуждали темпы роста потребительских цен в США после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев. Некоторые из членов FOMC заявили о том, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам", говорится в протоколе.

Сокращение ожиданий скорого подъема ставки в США ослабило доллар, подтолкнув к росту курс иены, что, в свою очередь, оказало давление на акции японских экспортеров.

Акции Honda Motor подешевели на 0,6%, Nissan Motor - на 0,4%.

Стоимость бумаг Samsung Electronics подскочила в ходе торгов на 1,9% на фоне общего подъема технологического сектора.

Акции тайваньских технологических компаний Pegatron, Foxconn и Catcher подорожали соответственно на 1,6%, 1,3% и 2,3%.

Тайваньский индекс Taiex прибавил в ходе торгов 0,8%.

Цена акций Tencent подскочила на 3,2%, до очередного рекорда, на сильной отчетности китайской интернет-компании, опубликованной накануне после закрытия рынка.

Бумаги горнодобывающих компаний дорожают в четверг вслед за повышением цен на металлы на фоне ослабления доллара.

Стоимость акций Rio Tinto увеличилась на 1,3%, Sumitomo Metal - на 1,9%.

Цены на нефть поднимаются в четверг, восстанавливаясь после падения накануне на данных об увеличении добычи в США до максимального уровня за два года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг поднялась на $0,26 (0,52%) - до $50,53 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на $0,53 (1,04%) - до $50,27 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,28%) - до $46,91 за баррель. Контракт подешевел на $0,77 (1,62 %) - до $46,78 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года.

Тем временем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло снижение, ожидавшееся экспертами S&P Global Platts (3,6 млн баррелей), пишет MarketWatch.

В среду трейдеры предпочли сфокусироваться именно на сигналах роста добычи в США, однако в четверг несколько пересмотрели свое отношение о опубликованным данным.

"Добыча нефти растет, однако спрос остается высоким, - цитирует агентство Bloomberg директора Ivy Global Energy Тушара Тарун Бансала. - Нет ощущения, что цены на нефть могут упасть до $40-45 за баррель в краткосрочной перспективе. На рынке чувствуется поддержка".

Минэнерго США также объявило в среду, что позднее в этом месяце выставит на продажу 14 млн баррелей из стратегического резерва в рамках программ, объявленных в 2015 и 2016 гг.