Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 17 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным ростом, Dow Jones преодолел отметку в 22000 пунктов, после публикации протокола июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Протокол заседания от 25-26 июля показал, что Федеральная резервная система (ФРС) обеспокоена слабой инфляцией, но готова приступить к сокращению объема активов на балансе.

Руководители ФРС в ходе июльского заседания активно обсуждали темпы роста потребительских цен в США после неожиданно низких показателей инфляции по итогам нескольких месяцев, и некоторые из членов FOMC заявили о том, что "можно себе позволить быть более терпеливыми в нынешних обстоятельствах при принятии решения о дальнейшем повышении процентной ставки по федеральным кредитным средствам". Они "высказались против дополнительных корректировок до тех пор, пока входящая информация не подтвердит, что недавние низкие показатели инфляции вряд ли сохранятся и что инфляция более очевидно встала на путь достижения целевого уровня FOMC в 2% в среднесрочной перспективе", говорится в протоколе.

Руководители ФРС также предпочли дождаться следующей встречи, которая состоится в сентябре, чтобы объявить о долгожданном начале сокращения активов на балансе, отмечается в документе.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,13%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,1%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают в четверг утром, восстанавливаясь после падения накануне на данных об увеличении добычи в США до максимального уровня за два года. Согласно данным Минэнерго США, обнародованным в среду, добыча нефти в стране на прошлой неделе увеличилась на 79 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,502 млн б/с, максимума с середины июля 2015 года. Тем временем, запасы нефти в США по итогам недели уменьшились на 8,9 млн баррелей, что вдвое превзошло снижение, ожидавшееся экспертами S&P Global Platts (3,6 млн баррелей). В среду трейдеры предпочли сфокусироваться именно на сигналах роста добычи в США, однако в четверг несколько пересмотрели свое отношение к опубликованным данным.

Минэнерго США также объявило в среду, что позднее в этом месяце выставит на продажу 14 млн баррелей из стратегического резерва в рамках программ, объявленных в 2015 и 2016 годах.

На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в четверг поднимается на 0,24% - до $50,39 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы подешевели на 1,04% - до $50,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,11% - до $46,99 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала почти в 2,5 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,175 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,749 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 августа вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,03% - до 105,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 522,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-37" (+1,8%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+1,46%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (+0,35%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-18" (-0,6%), "Акрон БО-02" (-0,5%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 12-го купона облигаций 4-й серии в размере 6,9% годовых (34,41 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона была определена по результатам book building в размере 7,6% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен.

Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: EPLN) установила ставку 9-16-го купонов биржевых облигаций серии БО-02 на уровне 10,5% годовых (26,18 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Шестилетние облигации БО-02 (ранее эмитентом выступало ПАО "Европлан") на 5 млрд рублей были размещены в августе 2015 года. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта 28 августа 2017 года. В феврале 2017 года акционеры ПАО "Европлан" одобрили выделение лизингового бизнеса в АО "Лизинговая компания "Европлан". Эмитентом облигаций ПАО стала лизинговая компания.