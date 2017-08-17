В начале торгов индекс ММВБ будет двигаться в "боковике" - ИК "Фридом Финанс"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. В сложившихся условиях мы ожидаем в начале торгов "бокового" движения основных российских индексов у уровней вчерашнего закрытия. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе. Мы не исключаем некоторого снижения основных индексов Старого Света в начале дня, что позволит российским "медведям" перехватить инициативу, в результате чего индекс ММВБ отступит ниже 1940 пунктов. Во второй половине торгов основным фактором как для мировых площадок, так и для российской биржи станет большой блок важной макроэкономической статистики из США, включающий данные по промышленному производству и заявкам на пособие по безработице, а также информацию о динамике индекса деловой активности ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов. Эти данные способны оказать существенное влияние на отношение инвесторов к высокорисковым активам и определить динамику российских акций в последние часы торгов. Дополнительным фактором станет динамика рынка энергоносителей. Здесь возможна очередная попытка возобновления роста, однако пока нефтяные "быки" слабы, что не позволяет ожидать в рамках сегодняшней сессии существенного подъема цен", - отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.