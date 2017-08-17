Консолидация остается актуальным сценарием для индекса РТС - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, консолидация остается актуальным сценарием для индекса РТС, границы среднесрочного диапазона расположены вблизи 1000 и 1050 пунктов. Внешний фон выглядит скорее нейтральным для рынка – фьючерсы на нефть Brent нашли поддержку вблизи $50 за баррель, но большого оживления не наблюдается, в то время как сохраняется спрос на "защитные" активы (драгметаллы, казначейские облигации США). На валютном рынке курс доллара США вновь оказался под давлением после публикации стенограммы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС – он обеспокоен низкой инфляцией, что снижает вероятность скорого повышения базовой процентной ставки. В начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.