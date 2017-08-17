Ждем дальнейшего снижения USD/RUB с ближайшей целью на отметке 59 - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль, как мы и предполагали, продолжил укрепление в среду под влиянием сразу нескольких позитивных факторов. И одним из главных стал рост спроса на более рискованные активы, как только с рынка ушли опасения по поводу конфликта с Северной Кореей. В ходе торгов он добирался до 59,23. Впрочем, свою роль сыграло и постепенное ослабление доллара в связи с тем, что рынок все еще не верит, что одного сильного экономического отчета будет достаточно, чтобы заставить ФРС более агрессивно повышать ставки. Опубликованный поздно вечером протокол FOMC только ускорил распродажи американской валюты и может ускорить рост рубля сегодня на открытии торгов. Нельзя забывать и про нефть. В среду Минэнерго подтвердило рекордное с сентября 2016 года сокращение запасов, правда, нефть быстро вновь попала под давление при более подробном рассмотрении отчета: бензин и дистилляты прилично выросли в объемах. В итоге Brent торгуется вблизи 50,30 и может ограничить рост рубля. Мы все же ждем дальнейшего снижения USD/RUB с ближайшей целью на отметке 59", - указывает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.