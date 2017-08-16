Рубль растерял часть роста после возобновления снижения нефти

Москва. 16 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду; рубль повышается к бивалютной корзине, хотя и растерял часть прироста после возобновления снижения нефти.

Курс доллара США составил 59,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,57 руб./EUR1, опустившись на 48,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 36,7 копейки - до 64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах среды, хоть и растерял часть прироста после того, как цены на нефть перешли к снижению. Участники торгов не решились на более активную покупку нефтяных контрактов после выхода недельных данных Минэнерго США, согласно которым рост добычи "черного золота" в стране на прошлой неделе составил 79 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,502 млн б/с. При этом запасы нефти сократились максимальными темпами с сентября 2016 года, снизившись на 8,945 млн баррелей - до 466,492 млн баррелей.

Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК понизились на 0,33% - до $50,63 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевела на 0,73% - до $47,35 за баррель.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, ключевую поддержку рублю на протяжении большей части торгов среды оказывали цены на нефть, котировки которой повышались как в ожидании данных Минэнерго, так и некоторое время после их публикации. "Согласно отчету, в США произошло гораздо более значительное снижение запасов "черного золота", чем ожидалось, что оказало спекулятивную поддержку нефти и способствовало укреплению зависящей от сырьевого рынка российской национальной валюты", - подчеркнул Т.Нигматуллин.

По мнению аналитика Бинбанка (MOEX: MDMB) Натальи Ващелюк, влияние динамики нефтяных цен на курс рубля вновь все же стало менее заметным из-за снижения уровня геополитических рисков в мире, приближения налогового периода, а также прошедших в среду еженедельных аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ.

Аналитик также отмечает, что производство нефти в США показало самый высокий прирост в текущем году, достигнув 79 тыс. б/с. "Главным образом, производство выросло за счет скачка добычи на Аляске (+54 тыс. б/с), которая является самым волатильным месторождением в США, добыча на традиционных месторождениях страны за неделю выросла на 25 тыс. б/с, что является стабильным уровнем последних месяцев и не должно вызывать паники у участников рынка", - подчеркивает Н.Ващелюк.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 августа на 27,45 копейки, до 59,6521 руб./$1, и опустил курс евро на 37,6 копейки, до 69,9958 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 36,06 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,5744 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 41,98 копейки по отношению к 15 августа и составил 59,5093 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 321,51 млн, из которых $954,502 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 403,977 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 51,7 копейки ко вторнику - до 69,8719 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды опустился на 54,98 копейки по отношению к 15 августа и составил 69,7586 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR549,843 млн, из которых EUR206,509 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR343,334 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в среду выросли в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) преимущественно остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 8,82% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 3 б.п. - до 9,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 9,18% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 9,18% и 9,03% годовых соответственно.