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16 августа 2017 года 19:47

Рынок акций РФ под закрытие торгов развернулся вниз под давлением начавшей снижаться нефти

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ, демонстрировавший в течение большей части дня в среду умеренный рост, под закрытие торгов ушел вниз под давлением начавшей снижаться нефти, при этом укрепившийся рубль позволил индексу РТС закрыться в небольшом "плюсе".

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1942,88 пункта (-0,38%), индекс РТС - 1029,76 пункта (+0,22%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 2,6%, заметно упали акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,8%).

Кроме того, снизились в цене акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%, "префы" упали на 2,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) потеряли в цене 1,5%.

Вместе с тем ростом закрылись торги акциями "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост российских акций, отмечавшийся в основном в первой половине дня 16 августа, был связан как с благоприятной конъюнктурой мировых фондовых рынков после смягчения позиций США и Северной Кореи в отношении друг друга, так и с локальным улучшением ситуации на мировых нефтяных площадках. Однако развернувшиеся вниз мировые цены на нефть после публикации еженедельных данных по товарным запасам от Минэнерго США утащили в минус и российский рынок акций. При этом европейские фондовые рынки демонстрируют 16 августа рост в пределах 0,3-1,2%, американские фондовые индексы также подрастают на 0,3-0,5% перед публикацией протокола июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Инвесторы рассчитывают, что протокол заседания FOMC от 25-26 июля позволит им составить более четкое представление о позиции Федрезерва в отношении дальнейшего повышения базовой процентной ставки. Федеральная резервная система обнародует протокол июльского заседания в среду в 21:00 МСК.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 8,945 млн баррелей - до 466,492 млн баррелей (это максимальное падение с сентября). Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали уменьшения на 3,6 млн баррелей. Однако негативное влияние на рынок оказали данные о повышении резервов бензина и дистиллятов в США на минувшей неделе, что стало неожиданностью для аналитиков. Кроме того, нефтедобыча на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара во вторник выросла до 230 тыс. баррелей в сутки с 200 тыс. б/с в воскресенье, поскольку порт Зуэтийна возобновил загрузку танкеров.

На этом фоне котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизились на 0,33% - до $50,63 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,73% - до $47,35 за баррель.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Тимура Нигматуллина, "сегодня индекс ММВБ закрылся снижением в пределах 0,4% у отметки 1943 пункта, а индекс РТС на фоне крепнущей российской валюты прибавил более 0,2%. Основные мировые индексы формировали позитивный внешний фон: фьючерс на американский S&P 500 прибавлял 0,3%, а общеевропейский индекс Stoxx 600 поднимался на 0,7%. Ближние фьючерсы на нефть основных сортов к вечеру дешевели в пределах 0,3-0,7%. Согласно сегодняшнему отчету EIA, запасы нефти в США сократились на 8,9 млн баррелей, а добыча прибавила 79 тыс. баррелей в сутки".

Старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова отметила, что "к вечеру среды российский рынок оказался в неоднозначной ситуации: поводов для продажи вроде бы и не было (временно, естественно), поэтому площадкам "пришлось" расти. Покупки, впрочем, носили очень неоднородный характер. Продолжили заметно падать бумаги "Норникеля", где в среду был протестирован трехнедельный минимум. Зато резво дорожали бумаги Сбербанка. Индекс ММВБ остается в пределах бокового диапазона 1940-1965 пунктов, активность инвесторов оценивается как средняя. Завтрашние торги, вероятно, сохранят рублевый индикатор в этих же пределах. Индекс РТС в ближайшие сутки будет консолидироваться около 1032 пунктов".

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, в среду российский рынок торговался почти с нулевым результатом по индексу ММВБ, при этом на фоне укрепления курса рубля индекс РТС рос. "Укрепляющийся рубль вернул интерес инвесторов к акциям компаний внутреннего спроса. Сегодня в лидерах роста бумаги ритейлеров: O'Key Group, X5 Retail Group, "Ленты", "Дикси групп", "Магнита". Помимо валюты, поддержку акциям "Дикси групп" оказала довольно сильная отчетность за второй квартал 2017 года. Среди аутсайдеров рынка можно выделить бумаги экспортеров: от нефтегазовых компаний ("Сургутнефтегаза" и "Роснефти") до металлургов ("Полиметалла" и "Норникеля"). Последний дешевеет второй день подряд после публикации отчета за первое полугодие 2017 года", - отметила аналитик.

"Финансовые результаты "Норникеля" оказались незначительно слабее прогнозов, однако наибольшее влияние на настроения инвесторов оказали опасения аналитиков, что по итогам года "Норникелю" не удастся удержать уровень чистого долга ниже 1,8х к EBITDA, и компания снизит дивидендные выплаты с 60% до 40-50% от EBITDA. Однако эти опасения, скорее всего, преждевременны и преувеличены, поскольку текущая ситуация на рынке металлов (никель, медь, платина, палладий) выглядит довольно позитивно, более того, негативное влияние укрепившегося курса рубля, повлиявшее на текущую отчетность, во втором полугодии заметно ослабеет", - полагает С.Кирсанова.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в среду составил 32,207 млрд рублей (из них 7,287 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,246 млрд рублей на акции "Норникеля" и 2,246 млрд рублей на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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