Цены евробондов РФ в среду слабо меняются по отношению к уровню закрытия вторника

Москва. 16 августа. Цены большинства российских еврооблигаций незначительно меняются в среду на фоне небольших изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов также незначительны.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК понизилась по отношению к закрытию 15 августа на 3 базисных пункта и составила 120,1% от номинала, что соответствует доходности 2,13% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК поднялась относительно итогов 15 августа на 1,5 базисного пункта, составив 101,13% от номинала. Их доходность опустилась всего на 0,5 базисного пункта, до 1,47% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1,5 базисного пункта по сравнению со вторником, до 66 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году повысились по отношению к предыдущему закрытию на 1 базисный пункт, до 113,54% от номинала (доходность осталась на уровне предыдущего закрытия, 4,95% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 7 базисных пунктов, до 109,84% от номинала (доходность опустилась на 1 пункт, до 4,93% годовых), с погашением в 2047 году - на 23 базисных пункта, до 101,52% от номинала (доходность понизилась на 1 базисный пункт, до 5,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 4 базисных пункта, до 101,71% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 4,04% годовых), с погашением в 2026 году выросли на 9 базисных пунктов, до 105,36% от номинала (доходность понизилась на 1 пункт, до 4,02% годовых), с погашением в 2023 году - остались на уровне предыдущего дня, 108,34% от номинала (доходность также не изменилась в сравнении с предыдущим днем - 3,35% годовых).

"Среда оказалась еще одним очень спокойным днем на рынке российских еврооблигаций, котировки которых мало меняются к предыдущему закрытию. Активность на рынке невысокая, спреды к доходности базовых активов также почти не меняются. Но надо отметить, что в целом настроения на рынке довольно оптимистичные, котировки находится вблизи верхней границы диапазона. Фон благоприятный, так как произошло снижение российского кредитного риска. Рынок CDS, который замеряет соответствующие настроения относительно российского кредитного риска, находится на минимальном уровне. Это благоприятно для рынка российских государственных еврооблигаций, который чувствует себя вполне уверенно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.