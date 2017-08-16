Рубль повышается к доллару и евро в среду благодаря дорожающей нефти

Москва. 16 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 59,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,73 руб./EUR1, опустившись на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 23,2 копейки - до 64,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 августа на 27,45 копейки, до 59,6521 руб./$1, и опустил курс евро на 37,6 копейки, до 69,9958 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах среды благодаря нефти, дорожающей на данных Американского института нефти (API) о снижения запасов топлива в Штатах по итогам прошлой недели. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в среду выросла на 0,39% - до $51 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,31% - до $47,85 за баррель.

Согласно данным API, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 9,2 млн баррелей. Вместе с тем институт сообщил о росте запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране выросли на 301 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 2,1 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, и аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение товарных запасов нефти на 3,4 млн баррелей, бензина - на 900 тыс. баррелей.

"Новый торговый день для отечественной валюты начался с укрепления относительно американского доллара. Рубль подрос вслед за нефтью, которая подорожала на фоне ожидания публикации отчета о запасах сырья в США. Инвесторы прогнозируют, что запасы "черного золота" сократятся более чем на 3 млн баррелей. Снижение геополитической напряженности, связанной с конфликтом Вашингтона и Пхеньяна, снизило интерес к активам-убежищам и повысило - к рисковым. Вчера в прессе появилось заявление Ким Чен Ына, который пообещал не наносить ракетный удар по военным базам США, расположенным на острове Гуам", - отметил начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков.

"Рубль движется вслед за динамикой нефтяных цен и не выделяется в своих реакциях среди сопоставимых валют развивающихся рынков. Спрос на рискованные активы в глобальном масштабе начинает постепенно восстанавливаться, что обусловлено снижением напряжения в противостоянии США и КНДР", - подчеркнул аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Накануне рубль укрепился на фоне роста цены на нефть во второй половине дня и сохранения спроса на рубли в условиях подготовки к пику налоговых платежей 25 августа. Сегодня состояние российской валюты будет преимущественно определяться динамикой цен на нефть, которая сохраняет восходящий тренд с учетом опубликованных вчера поздно вечером данных от Американского института нефти о рекордном сокращении запасов на 9,2 млн баррелей. При условии подтверждения данной информации в официальной статистике от Минэнерго, которая будет выходить сегодня в 17:30 МСК, возможен дальнейший рост цен на нефть, способный поддержать рубль", - считает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в среду выросли в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) преимущественно остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 8,82% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 3 б.п. - до 9,03% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 9,18% годовых, ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 9,18% и 9,03% годовых соответственно.