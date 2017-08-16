До конца недели нефтяные цены, скорее всего, останутся в диапазоне $50,3-51,7 - Бинбанк

"Волна "панических атак", связанных с усилением геополитической напряженности в северокорейском регионе, к середине недели почти полностью сошла на нет, однако у нефтяного актива нет существенных драйверов для восстановления цен. Подавленным и осторожным настроениям участников нефтяного рынка на неделе способствует статистика китайской нефтепереработки. На конец июля уровни загрузки китайских НПЗ, включая частные "самовары", упали до минимумов текущего года, что было воспринято инвесторами как первые предпосылки ослабления китайского нефтяного спроса. Мы полагаем, что китайский спрос на энергоносители в среднесрочной перспективе останется устойчивым, а текущее снижение загрузок НПЗ носит разовый характер и главным образом связано с уходом заводов на запланированное сезонное техобслуживание. С другой стороны, рост нефтяных цен остается жестко ограниченным со стороны фундаментальных факторов – в минувшую пятницу МЭА в своем отчете представило рынку информацию о том, что мировые запасы сырья будут оставаться на повышенных уровнях близких к 3 млрд барр., как в 2017, так и в 2018 году. Таким образом, мы полагаем, что до конца недели нефтяные цены, скорее всего, останутся в диапазоне $50,3-51,7 за счет поддержки, оказанной данными Минэнерго США: министерство вновь отчиталось о существенном снижении запасов сырой нефти. Производство в США за неделю выросло на 79 тыс.барр./сутки – самый высокий прирост текущего года, однако главным образом производство выросло за счет скачка добычи в Аляске (+54 тыс.барр./сутки), которая является самым волатильным месторождением в штатах, добыча на традиционных месторождениях США за неделю выросла на 25 тыс.бар./сутки, что является стабильным уровнем последних месяцев и не должно вызывать паники у участников рынка. В среднесрочной перспективе мы сохраняем наш прогноз широкого ценового диапазона в $50-53", - комментирует ситуацию аналитик Бинбанка Антон Покатович.