Динамика курса рубля определяется снижением уровня геополитических рисков в мире - Бинбанк

"Влияние динамики нефтяных цен на курс рубля вновь стало менее заметным из-за снижения уровня геополитических рисков в мире, приближения налогового периода, проведения аукционов ОФЗ. ФРС США в сентябре с высокой вероятностью объявит о начале сокращения величины активов на балансе, и благодаря комментариям ее представителей позиция регулятора по поводу его действий в случае продолжения восстановления американской экономики ясна, поэтому публикация протоколов последнего заседания не должна оказать значимого влияния на финансовые рынки. В четверг ЕЦБ также обнародует протокол заседания, состоявшегося 20 июля, и его содержание, вероятно, не оправдает ожидания тех инвесторов, которые предполагали скорое начало нормализации монетарной политики, что может незначительно усилить ослабление евро. В ближайшие дни рубль будет сильнее реагировать на изменение нефтяных котировок, и его курс будет находиться в границах коридора 59-60 рублей/доллар", - указывает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.