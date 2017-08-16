Пока следим за отметкой 61 рубль за доллар - ИК "ФИНАМ"

"Позитивная динамика на рынке нефти помогла сегодня российской валюте укрепиться, но к вечеру ситуация может измениться. Среднесрочный взгляд по рублю пока остаётся негативным. Пока следим за отметкой 61 рубль за доллар, как только она будет пробита, надо будет закладываться на более существенное падение. На рынке ОФЗ всё спокойно, поэтому краткосрочно рублю ничего не угрожает", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.