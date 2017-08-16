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Главная / Мнения аналитиков / В ожидании выхода данных от Минэнерго США темпы роста российских индексов будут снижаться - Dukascopy Bank SA
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16 августа 2017 года 15:05
В ожидании выхода данных от Минэнерго США темпы роста российских индексов будут снижаться - Dukascopy Bank SA
"За минувшие сутки цены на нефть марки Brent выросли на 1% - до $51,2 за баррель - на фоне продолжающегося сокращения запасов сырой нефти в США. Дело в том, что Американский институт нефти ночью отчитался о падении запасов, объем которого превысил ожидания рынка. Рост стоимости нефтяных контрактов второй день подряд способствует укреплению курса рубля против доллара. С начала сегодняшнего дня российская валюта выросла на 11 копеек. Вслед за ценами на нефть и рублем в среду растут и российские фондовые индикаторы. Так, индекс ММВБ прибавляет 0,3%, поднявшись до 1956,2 пункта, а индекс РТС растет на 0,7% - до отметки 1034 пункта. Европейские индексы на текущий момент тоже находятся в "зеленой зоне", отыгрывая публикацию позитивной макроэкономической статистики по рынку труда в Великобритании. Во второй половине дня, скорее всего, мы увидим снижение темпов роста российских индексов в ожидании публикации еженедельной статистики от Минэнерго США. Новость о росте объемов суточной добычи может негативно повлиять на стоимость нефтяных контрактов. В целом же в преддверии выхода протокола июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке США активность инвесторов на глобальном рынке будет низкой", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.
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16 августа 2017 года 19:07
"Волна "панических атак", связанных с усилением геополитической напряженности в северокорейском регионе, к середине недели почти полностью сошла на нет, однако у нефтяного актива нет существенных драйверов для восстановления цен. Подавленным и осторожным настроениям участников нефтяного рынка на... читать дальше
.16 августа 2017 года 19:00
Москва. 16 августа. Цены большинства российских еврооблигаций незначительно меняются в среду на фоне небольших изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов также незначительны. читать дальше
.16 августа 2017 года 18:39
"Влияние динамики нефтяных цен на курс рубля вновь стало менее заметным из-за снижения уровня геополитических рисков в мире, приближения налогового периода, проведения аукционов ОФЗ. ФРС США в сентябре с высокой вероятностью объявит о начале сокращения величины активов на балансе, и благодаря... читать дальше
.16 августа 2017 года 18:11
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "Дикси групп" (MOEX: DIXY) с 200 рублей до 260 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.16 августа 2017 года 17:40
"Позитивная динамика на рынке нефти помогла сегодня российской валюте укрепиться, но к вечеру ситуация может измениться. Среднесрочный взгляд по рублю пока остаётся негативным. Пока следим за отметкой 61 рубль за доллар, как только она будет пробита, надо будет закладываться на более существенное... читать дальше
.16 августа 2017 года 17:23
Citi понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $16,60 до $15,40 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического... читать дальше
.16 августа 2017 года 16:49
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,55 рубля до 3,18 рубля за штуку, говорится в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Потенциал роста рыночной стоимости акций "Юнипро" до нового прогнозного уровня... читать дальше
.16 августа 2017 года 16:05
"К середине дня российские индексы демонстрировали позитивную динамику на пониженных объёмах. Основной движущей силой рынка вновь оказались бумаги "Сбербанка" (+1,61%). Крупнейший банк пока не даёт сомнений в росте прибыли, а также в меньшей степени подвержен влияниям американских ограничений. В... читать дальше
.16 августа 2017 года 15:25
Москва. 16 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.16 августа 2017 года 14:41
Без уверенной динамики на нефтяном рынке поддержать рост "деревянного" будет достаточно сложно - "Аналитика Онлайн"
"Действия Центробанка по изъятию ликвидности с российского рынка являются крайне позитивным фактором для курса рубля. Мы уже сейчас видим влияние этого фактора на стоимость инвалют. Но, вероятнее всего, это временное явление, и без уверенной динамики на нефтяном рынке поддержать рост "деревянного"... читать дальше
.16 августа 2017 года 14:11
Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитиков банка Натальи Шевелевой и Антона Фокина. Прогнозная стоимость акций "Полюса", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 5698 рублей за штуку, а его глобальных депозитарных расписок (GDR) -... читать дальше
.16 августа 2017 года 13:58
Считается, что главным «поводырем» для рубля является стоимость нефти. Фундаментально это действительно ключевой фактор для динамики национальной валюты, уверен управляющий директор БКС Ультима Олег Сафонов. Впрочем, несложно посчитать, что за последние 3,5 месяца рубль упал на 7%, а нефть выросла... читать дальше
.16 августа 2017 года 13:48
"Норильский никель" (BBB-/Ba1/BBB-) опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2017 года, которые оказались хуже относительно II полугодия 2016 года из-за падения объемов производства и продаж в результате продолжающейся реконфигурации производства, снижения цен на никель и платину, которые... читать дальше
.16 августа 2017 года 13:40
"На рынке сохраняется низкая активность и боковая динамика из-за бледного внешнего и новостного фона, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Можно выделить бумаги ГМК Норникель, которые падают на 2% на заявлениях о возможном... читать дальше
.16 августа 2017 года 13:30
"Пара EUR/USD заняла выжидательную позицию после публикации американского отчета по розничным продажам, и вот-вот готова сделать прорыв, - комментирует аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева. - Главное не то, какие данные вышли. Главное то, как на это среагировала валюта. И поведение доллара... читать дальше
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