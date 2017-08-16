Без уверенной динамики на нефтяном рынке поддержать рост "деревянного" будет достаточно сложно - "Аналитика Онлайн"

"Действия Центробанка по изъятию ликвидности с российского рынка являются крайне позитивным фактором для курса рубля. Мы уже сейчас видим влияние этого фактора на стоимость инвалют. Но, вероятнее всего, это временное явление, и без уверенной динамики на нефтяном рынке поддержать рост "деревянного" будет достаточно сложно. К слову о нефтяном рынке, североморский сорт Brent торгуется последний месяц в диапазоне от 50 до 53 долларов за баррель. Если не удастся удержаться в данном диапазоне и начнется снижение, то доллар/рубль неминуемо вырастет до 62-63. При этом вполне вероятно, что такой сценарий реализуется уже в августе, может быть, в начале сентября. Не стоить исключать и альтернативного сценария, когда котировки "черного золота" все-таки поднимутся выше 53$ за баррель, тогда у рубля есть все шансы укрепиться до 57-58. Данный сценарий мы сейчас рассматриваем как маловероятный, потому что фундаментальных факторов для подъема нефтяных цен на рынке сейчас практически нет", - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.