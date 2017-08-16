Норникель: повышение долговой нагрузки продолжится, а дивиденды снизятся - Raiffeisenbank

"Норильский никель" (BBB-/Ba1/BBB-) опубликовал финансовые результаты за I полугодие 2017 года, которые оказались хуже относительно II полугодия 2016 года из-за падения объемов производства и продаж в результате продолжающейся реконфигурации производства, снижения цен на никель и платину, которые были частично компенсированы ростом цен на медь и палладий, укрепления рубля, опережающего роста расходов на персонал и разовых "расходов социального характера".

"Капвложения за I полугодие составили всего $685 млн при годовом плане $2 млрд (включая $600 млн на Быстринский проект (ввод до конца года), $800 млн - инвестиции на поддержание существующих мощностей), что подразумевает их значительный рост во втором полугодии. Выплата промежуточных дивидендов за 2016 год в размере $1,17 млрд привела к снижению накопленных денежных средств в I полугодии 2017 год, росту чистого долга на 23% и отношения к LTM EBITDA до 1,45х с 1,17х на начало года. После отчетной даты, уже в июле, были выплачены финальные дивиденды за 2016 год еще в объеме $1,2 млрд. О дивидендах за I полугодие 2017 года будет объявлено до конца августа. С учетом роста капвложений, дивидендных выплат, прогнозируемого увеличения оборотного капитала и в предположении сохранения текущих ценовых трендов на металлы долговая нагрузка по итогам 2017 года, по нашим оценкам, вырастет до 2,0х. Кроме того, мы учитываем тот факт, что в связи с предоставленным поручительством по кредиту Сбербанка на $800 млн по Быстринскому проекту, этот долг будет включен в расчет "Чистый долг/EBITDA" при выплате дивидендов. Сама компания прогнозирует рост этого показателя свыше 1,8х, что подразумевает снижение дивидендных выплат (позитивно для кредитного профиля компании). Напомним, они составляют минимум 30% от EBITDA при "Чистый долг/EBITDA" больше 2,2х и максимум 60% от EBITDA при долговой нагрузке меньше 1,8х. Спреды GMKNRM 22, 23 к суверенной кривой РФ соответствуют своим средним значениям за последние 12 месяцев. Лучшей альтернативой являются номинированные в евро выпуски "Газпрома", а также длинные бумаги GAZPRU 34", - говорится в обзоре банка.