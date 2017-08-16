Ждем закрытия торгов на уровне 1950 пунктов по индексу ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"

"На рынке сохраняется низкая активность и боковая динамика из-за бледного внешнего и новостного фона, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Можно выделить бумаги ГМК Норникель, которые падают на 2% на заявлениях о возможном сокращении промежуточного дивиденда (ранее я оценивал его в 120–130 руб.). После публикации отчетности за 1-е полугодие растут акции ГК Дикси. Компании удалось получить прибыль в 199 млн руб, несмотря на падение выручки на 11% в годовом выражении. Долговая нагрузка остается высокой — более 3-х EBITDA, а средств на открытие новых магазинов все меньше. Тем не менее, ритейлер стоит дешево, около $530 млн, и спекулянты отыгрывают любой повод, поскольку не исключено, что осенью в бумаги сектора придут крупные иностранные игроки. Сегодня в фокусе публикации данных по запасам нефти и протокола заседания ФРС. Доллар и евро в парах с рублем торгуются ниже психологически важных отметок 60 и 70 соответственно, и я ожидаю, что эти уровни сохранятся до конца дня. Если сокращение запасов углеводородного сырья в США и подтвердится, это, на мой взгляд, не приведет к резкому подорожанию нефти, ее цена останется вблизи $52 за баррель. Инвесторы не сбрасывают со счетов напряженность на Корейском полуострове и угрозы торговой войны со стороны Китая. На российском фондовом рынке жду закрытия на уровне 1950 п. по индексу ММВБ".