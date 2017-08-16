Рубль может опередить аналоги в будущем, однако пара USD/RUB едва ли опустится ниже отметки 59,5 руб./$1 - Sberbank CIB

В среднесрочной перспективе рубль может опередить аналоги с развивающихся рынков, однако пара USD/RUB едва ли опустится ниже отметки 59,50 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"В условиях летнего затишья не так много факторов, которые могли бы вытолкнуть пару USD/RUB за пределы сформировавшегося в последнее время диапазона 59-61 руб./$1. Отметим, впрочем, что 50-дневное и 200-дневное средние сблизились около отметки 59,40 руб./$1 - это значимый уровень сопротивления для пары USD/RUB", - говорится в обзоре Sberbank Investment Research.

"Сегодня в 16:00 ожидаются еженедельные данные по потребительской инфляции в России, которые будут иметь большое значение при обсуждении вопроса о масштабах снижения ставки ЦБ РФ: предполагается, что 15 сентября регулятор может снизить ее на 25 б. п. или на 50 б. п. Если сегодня в третий раз подряд будет зафиксирована недельная дефляция, это повысит вероятность того, что регулятор решится снизить ставку на 50 б. п. В 17:30 в США выйдут данные Управления энергетической информации (EIA) по товарным запасам нефти. Накануне статистика Американского института нефти (API) продемонстрировала сокращение складских запасов углеводородного сырья на 9,2 млн баррелей. Можно предположить, что сегодня EIA зафиксирует более значительное сокращение товарных запасов нефти, чем предусматривает консенсус-прогноз (3,4 млн. баррелей). Еще более глубокое впечатление на инвесторов может произвести возможное сокращение запасов бензина по оценкам EIA", - пишут эксперты инвестбанка.