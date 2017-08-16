Рубль в ближайшие месяцы будет склонен к ослаблению - БКС

Считается, что главным «поводырем» для рубля является стоимость нефти. Фундаментально это действительно ключевой фактор для динамики национальной валюты, уверен управляющий директор БКС Ультима Олег Сафонов. Впрочем, несложно посчитать, что за последние 3,5 месяца рубль упал на 7%, а нефть выросла на 0,5%. Чем это объясняется и при какой стоимости «черного золота», доллара и евро мы проведем осень и начало зимы?

"В последнее время российский рубль терял корреляцию с ценовой динамикой нефти по нескольким объективным причинам, - указывает эксперт. - Во-первых, это происходит в моменты всплесков геополитической напряженности, когда происходит резкий отток инвесторов из рублевых активов. Расхождение было особенно наглядным в моменты острой фазы обсуждения новых санкций США против РФ. Во-вторых, с точки зрения монетарной политики, сокращение разрыва между ставками в России и в США закономерно снижает привлекательность операций carry-trade, лишая рубль спекулятивной поддержки, которая была весьма ощутима в начале года. В-третьих, свою роль сыграло сезонное ухудшение платежного баланса – в начале года хороший платежный баланс поддерживал рубль, а уже по итогам второго квартала он ушел в минус, экспорт оказался меньше импорта на $300 млн".

По мнению О. Сафонова, наибольший вклад в нарушение корреляции нефти и рубля за последнее время внесла именно геополитика, а точнее – информационный накал вокруг новых санкций США. В ближайшие месяцы рынок будет внимательно следить за тем, как будет развиваться тема санкций, а также за новостями из зон конфликтов на Ближнем Востоке и на востоке Украины.

"Справедливости ради надо отметить, что тема антироссийский санкций постепенно уступает в глобальной повестке другим злободневным вопросам, например, северокорейской проблематике, - подчеркивает эксперт БКС Ультима . - Такое смещение информационных акцентов (по крайней мере, временное) должно позитивно сказаться на спросе на рублевые активы".

Что касается цен на нефть, то здесь, помимо изменения геополитических акцентов, важно также учитывать динамику показателей по запасам и добыче сырья в США, динамику спроса в азиатском регионе, и, конечно же, то, насколько дисциплинированно будет выполнять ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи, убежден эксперт компании. Стратегически ОПЕК+ пока достигает своих целей, в том числе по удержанию комфортного ценового уровня чуть выше $50. Разгонять цены до уровней, выгодных добытчикам сланцевой нефти, то есть до $60 и выше, участникам соглашения в текущей ситуации не с руки.

"По нашему базовому прогнозу, баррель Brent к концу года будет стоить в диапазоне $51-55, то есть примерно на текущих уровнях. При этом волатильность в котировках «черного золота» наверняка продолжится, запуская в парах рубль-доллар и рубль-евро регулярные разнонаправленные колебания в пределах 3-5%. Еще один фактор, который может дополнительно давить на рубль – это девальвационные настроения у населения и бизнеса в России, которые в последние годы традиционно усиливаются осенью. В целом, сейчас мы видим больше факторов в пользу того, что рубль в ближайшие месяцы будет склонен к ослаблению. До конца года при условии сохранения цен на нефть вблизи текущих уровней пара рубль-доллар будет тяготеть к зоне 62-64, пара рубль-евро – к уровням 73-75", - резюмирует О. Сафонов.