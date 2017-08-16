Спрос на рискованные активы в глобальном масштабе начинает постепенно восстанавливаться - Банк "Зенит"

"Валютные торги вторника завершились небольшим укреплением рубля, которое было обусловлено улучшение отношения к риску на мировых площадках, а также небольшим ростом нефтяных котировок. Курс доллара на закрытие биржи составил 59.71 руб. (-16 коп.), курс евро – 70.05 руб. (-50 коп.). На международном валютном

рынке доллар продолжил восстанавливаться, что было обусловлено сильной статистикой по розничным продажам и ожиданий публикации сегодня протоколов заседания ФРС США, в которых регулятор может указать на усиление

инфляционных перспектив. По итогам дня основная валютная пара снизилась еще на 40 бп до $1.1740.

Рубль движется вслед за динамикой нефтяных цен и не выделяется в своих реакция среди сопоставимых валют развивающихся рынков. Спрос на рискованные активы в глобальном масштабе начинает постепенно восстанавливаться, что обусловлено снижением напряжения в противостоянии США и КНДР. Внутренние условия для российской валюты выглядят нейтрально. Денежный рынок остается стабильным, несмотря на начало налогового периода и попытки Центробанка изъять избыточную ликвидность, что не добавляет поддержки рублю", - отмечают специалисты Банка "Зенит".