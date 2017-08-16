Позитивная статистика из США поддерживает доллар, нефть оказывает поддержку рублю - "Нордеа Банк"

"Накануне доллар существенно укрепился после выхода позитивной статистики из США (рост розничных продаж составил 0.6% м/м в июле вместо ожидавшихся 0.4%, в то время как индекс производственной активности в штате Нью-Йорк достиг максимального значения с сентября 2014 года), - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. - Сегодня на динамику пары могут оказывать влияние данные по ВВП в Еврозоне за 2 квартал, выходящие в 12:00 по Москве. С учетом опубликованных вчера данных по ВВП Германии, которые во 2 квартале оказались хуже ожиданий (0.6% кв/кв вместо 0.7%), есть риски негативного пересмотра данных по Еврозоне, что может оказать давление на евро. Вечером внимание рынков будет сосредоточено на публикации протокола по итогам июльского заседания ФРС, где может содержаться более детальная информация по планам сокращения баланса ФРС. Краткосрочный ориентир по паре EUR/USD 1.17-1.18".

Также эксперт подчеркивает, что позитивная динамика нефти на фоне налогового периода оказывает поддержку рублю: "Накануне рубль укрепился на фоне роста цены на нефть во второй половине дня и сохранения спроса на рубли в условиях подготовки к пику налоговых платежей 25 августа. Сегодня состояние российской валюты будет преимущественно определяться динамикой цен на нефть, где возможно сохранение восходящего тренда с учетом опубликованных вчера в 23:00 по Москве предварительных данных от Института нефти о рекордном сокращении запасов на 9.2 mn bbl в США. При условии подтверждения данной информации в официальной статистике от Минэнерго, которая будет выходить сегодня в 17:00, возможен дальнейший рост цен на нефть, способный поддержать рубль. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 59.5-60.5".