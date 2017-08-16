Рынок акций РФ плавно подрастает утром благодаря растущей нефти и мировым рынкам капитала

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ плавно подрастает в среду утром благодаря развернувшейся вверх нефти и позитивной конъюнктуре мировых фондовых рынков, сформировавшейся после снижения геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1954,99 пункта (+0,24%), индекс РТС - 1032,01 пункта (+0,44%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) растут в пределах 2%, лидерами роста выступают бумаги "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+2%).

Кроме того, растут в цене акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "Московской биржи" (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (+0,7%, "префы" прибавляют в цене 0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) прибавляют в цене 0,2%.

Активный рост акций "Дикси Групп" связан с публикацией финансового отчета компании за второй квартал 2017 года, который оказался лучше ожиданий аналитиков. Так, компания сократила чистую прибыль по МСФО за второй квартал в 5,4 раза (на 81,4%), до 199 млн рублей с 1,07 млрд рублей годом ранее. EBITDA снизилась на 22%, до 3,69 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 5,2% по сравнению с 5,6% во II квартале прошлого года. При этом EBITDA и рентабельность ритейлера оказались существенно выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (2,5 млрд рублей и 3,5% соответственно).

Вместе с тем снижаются в начале торгов акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,5%). "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%, "префы" снижаются на 0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Полюса" (-0,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост российских акций в начале торгов 16 августа связан как с благоприятной конъюнктурой мировых фондовых рынков после смягчения позиций США и Северной Кореи в отношении друг друга, так и с улучшением ситуации на мировых нефтяных площадках. Так, европейские фондовые рынки демонстрируют в начале торгов 16 августа рост в пределах 0,5-1,1%, при этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 прибавляет 0,2%.

Цены на нефть поднимаются в среду утром на данных о значительном падении запасов топлива в США по итогам прошлой недели на фоне сильного сезонного спроса. Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 9,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, и аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 3,4 млн баррелей.

На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в среду выросла на 0,79% - до $51,2 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подорожали на 0,14% - до $50,80 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,63% - до $48 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали геополитические новости, статданные и отчетность крупных ритейлеров. Как сообщили северокорейские СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение не наносить удар по базе военно-воздушных сил США на острове Гуам в Тихом океане. По словам Ким Чен Ына, США должны сделать правильный выбор для разрядки напряженности на Корейском полуострове и предотвращения военного конфликта. Глава КНДР пообещал "чуть больше" следить за поведением Вашингтона, чтобы вовремя заметить "чрезвычайно опасные безрассудные действия".

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, при этом южнокорейский индикатор восстанавливается благодаря снижению напряженности на Корейском полуострове. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился в ходе сессии.

"Стоимость нефти начала расти, в среду утром цена смеси Brent прибавляет 0,7%, инвесторы ожидают выхода данных по запасам сырья в США в 17:30 мск. Американские фондовые индексы не имеют единой динамики, однако недавняя коррекция вниз была выкуплена, что свидетельствует об оптимистичных настроениях игроков. Российский рынок акций сегодня подрастет на 0,5%, нефтяные котировки этому способствуют. Курсы доллара и евро снизятся. Рубль сейчас выглядит довольно устойчиво из-за жесткой политики ЦБ РФ. На динамику торгов могут повлиять данные по числу выданных разрешений на строительство в США (выходят в 15:30 мск) и публикация протоколов ФРС США (в 21:30 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) и "РусГидро", они продолжают пользоваться спросом у инвесторов. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по акциям "Татнефти" и ГМК "Норильский никель", они пробили локальные уровни поддержки", - считает аналитик компании "Алор брокер" Кирилл Яковенко.

В свою очередь аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что американские торги завершились разнонаправленным движением индексов. Dow Jones закрыл третью подряд сессию в плюсе, но индекс широкого рынка S&P 500 зафиксировал снижение. Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка подскочил в августе до 25,2 пункта при ожиданиях около 10 пунктов. Это максимальное значение индикатора почти за три года. Розничные продажи в августе выросли на 0,6% при ожиданиях роста на 0,5%. Соответственно, можно говорить о повышении вероятности более агрессивного подхода ФРС к ужесточению денежной политики. Азиатские рынки также торговались разнонаправленно. Облегчение по поводу возможного ядерного конфликта на корейском полуострове перестало влиять на настроения инвесторов. Впрочем, южнокорейский Kospi подрастал на 0,55%.

"Котировки Brent и WTI демонстрируют рост на азиатской сессии. Накануне API сообщил о том, что на неделе, завершившейся 11 августа, коммерческие запасы нефти в США сократились на 9,2 млн баррелей. Таким образом, ситуация на внешних рынках достаточно спокойная. Нефть немного дорожает, сырьевые валюты незначительно укрепляются. Это будет способствовать позитивному движению в отечественных индексах и рубле", - полагает А.Кочетков.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,483 млрд руб. (из них 1,29 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля" и 1,06 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).