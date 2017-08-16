HSBC поднял рейтинг "префов" Транснефти до "держать" и оценку на 29%

HSBC повысил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 139 тыс. рублей до 180 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 172,067 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 177,5 тыс. рублей за штуку.