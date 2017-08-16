Евро на "Московской бирже" опустился ниже 70 руб. впервые с 28 июля

Москва. 16 августа. Евро при открытии торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду опустился ниже 70 руб./EUR1 впервые с 28 июля.

Курс евро в 10:01 МСК составил 69,99 руб./EUR1, отступив на 5,8 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар составил 59,68 руб./$1, понизившись на 3,8 копейки.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение евро и доллара к рублю на торгах в среду обусловлено возобновлением роста цен на нефть после опубликования данных Американского института нефти о значительном, на 9,2 млн баррелей, снижении запасов нефти в Штатах на минувшей неделе.