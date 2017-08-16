Мы понижаем рекомендации по акциям Норникеля с "покупать" до "держать" - КИТ Финанс Брокер

"Вчера отчитался Норникель за первое полугодие по МСФО, на фоне отчета капитализация компании снизилась на 1,45%, - напоминает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. - Результаты оказались хуже среднерыночных ожиданий. Выручка ГМК увеличилась на 11% г/г до $4,2 млрд. Снижение EBITDA составило 3% г/г - до $1,7 млрд. На показатель негативно повлияло укрепление рубля, а также увеличение операционных расходов. Рентабельность EBITDA составила 41%, относительно 1 полугодия 2016 г.: - 6 п.п., при этом это один из лучших показателей в отрасли в мире. Чистая прибыль Норильского никеля, скорректированная на размер неденежных операций и положительных курсовых разниц, снизилась на 9% г/г - до $903 млн., без учета «бумажной» переоценки падение прибыли составило 30% г/г. Кроме того, Норникель планирует заплатить акционерам дивиденды за первое полугодие 2017 г. Размер дивидендных выплат в ГМК зависит от соотношения чистого долга/EBITDA. Исходя из уровня долговой нагрузки на 30.06.2017 г. акционерам выплатят 60% EBITDA, то есть в пересчете на 1 акцию - $6,6 или около 395 руб. Таким образом, текущая дивидендная доходность оценивается в 4,4%. С учетом финансовых результатов за первые 6 месяцев 2017 г. мы понижаем целевую цену акций ГМК до 9 800 руб. и понижаем рейтинг акций компании с ПОКУПАТЬ до ДЕРЖАТЬ. Ожидаем роста цены акций в преддверии дивидендных выплат, после объявления величины, которых, позиции в бумагах ГМК целесообразно закрывать. Дата отсечки пока неизвестна, временной ориентир – 25.09-30.09".