Евро локально отступает, и отметка в 70 для рубля не предел - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что пара USD/RUB к концу торгов вторника вернулась в область вблизи 59.70, хотя утром она превышала 60.1. Спросу на риски растет: утихли страсти в связи с событиями вокруг Северной Кореи, также на руку сыграли сильные данные по розничным продажам в США, которые превзошли ожидания, а июньский показатель был пересмотрен в сторону роста.

В результате американский доллар получил импульс роста, а единая валюта потеряла 0.8% к USD, опустившись в какой-то момент ниже 1.17.Ослабление евро к доллару вылилось в падении единой валюты на 50 копеек в течение дня до 70.05.

В среду вечером будут опубликованы данные по запасам нефти в США и добыче на предшествующей неделе. Ранее эти показатели были весьма благоприятными для цен на нефть, и, весьма вероятно, эта тенденция продлится, полагает эксперт.

"Это сыграет позитивную роль в динамике рубля, - заключает А. Купцикевич. - Пара EUR/RUB должна легко вернуться в область ниже 69.50-69.70 рублей, а USD/RUB – соскользнёт ниже 59.50. Коррекция избыточной перекупленности евро, отмечавшаяся ранее, вполне может получить своё развитие на этой неделе, так как новости из США превосходят ожидания, в то время как статистика из Европы демонстрирует некоторый сбой после череды очень хороших показателей. Отдельно от этих глобальных факторов на российском рынке рублю помогает рост спроса на риски, а также сильные данные по нефти".