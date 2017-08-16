Акции "Газпрома" первыми попадут под удар в случае снижения рынка - TeleTrade

"Российский рынок в лице индекса ММВБ закончил торги вторника на уровне 1950,28 пунктов (-0,08%). Однако в ходе вчерашних торгов индекс в очередной раз спускался к уровню 1940 пунктов, - комментирует ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. - Пока данный рубеж устойчив, отечественный рынок сохраняет шансы на рост, но с каждым днем эти шансы все меньше и меньше. Основная угроза снижения рынка исходит от нефтяных цен, которые также входе вчерашних торгов упрямо стремились к уровню в 50$ за баррель".

Ниже данного уровня возрастает угроза возврата котировок нефти марки Brent в район 47-48$ за баррель, указывает эксперт. Но благодаря статистике по запасам от американского института нефти (API), которое сообщило о заметном снижении запасов по итогам прошлой недели на 9,2 млн баррелей, цены смогли отскочить от опасного рубежа.

Отдельные бумаги, несмотря на двухмесячное восстановление рынка, так и не смогли покинуть пределы нисходящих трендов. Среди них значатся и акции "Газпрома", чей график, по мнению аналитика, не внушает оптимизма. Падающий тренд от января 2017г. котировками так и не был пробит наверх. Вчерашний день бумаги закончили на уровне 117,59 рублей (0,16%).

"Однако в случае пробоя уровня 115-116 рублей вниз, риск падения котировок до уровня 105 рублей заметно увеличится, - предупреждает А. Игнатенко. - Особенно если вы разглядите на их дневном графике фигуру "треугольник", где нижняя граница как раз приходится на рубеж в 116 рублей. Если замеры высоты делать по движению от 126,35 до 115,08 рублей, то откуда берется цель в ~105 рублей становится всё понятно.

Достаточно вспомнить, что ранее данный рубеж уже тестировался, когда-то в далёком 2013г., когда котировки локально проседали до 106,50 рублей. Боюсь, что 2017г. в этом плане станет годом антирекордов для бумаг газового монополиста. Не зря писал Уильям Дж. О'Нил о том, что "то, что кажется большинству слишком дорогим и рискованным, обычно поднимается еще выше, а то, что кажется низким и дешевым, обычно падает еще ниже". (из книги "Как делать деньги на фондовом рынке. Стратегия торговли на росте и падении"). Да и фундаментально после откровенно слабых результатов деятельности за I полугодие 2017г. "Газпром" не выглядит привлекательно".