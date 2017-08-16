Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали геополитические новости, статданные и отчетность крупных ритейлеров. Как сообщили северокорейские СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение не наносить удар по базе военно-воздушных сил США на острове Гуам в Тихом океане. По словам Ким Чен Ына, США должны сделать правильный выбор для разрядки напряженности на Корейском полуострове и предотвращения военного конфликта. Глава КНДР пообещал "чуть больше" следить за поведением Вашингтона, чтобы вовремя заметить "чрезвычайно опасные безрассудные действия".

Как стало известно во вторник, розничные продажи в США в июле увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста с начала 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообщалось об их снижении на 0,2%. Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе подскочил до 25,2 пункта с 9,8 пункта в июле. Экономисты в среднем ожидали лишь незначительного роста показателя, до 10 пунктов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, при этом южнокорейский индикатор восстанавливается благодаря снижению напряженности на Корейском полуострове. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился в ходе сессии. Гонконгский Hang Seng прибавляет в ходе торгов 0,6%, китайский Shanghai Composite теряет 0,3%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,07%.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются в ходе азиатских торгов в среду на данных о значительном падении запасов топлива в США по итогам прошлой недели на фоне сильного сезонного спроса. Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 9,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, и аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 3,4 млн баррелей.

На этом фоне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 МСК в среду выросла на 0,45% - до $51,03 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подорожали на 0,14% - до $50,80 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,34% - до $47,86 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 5 раз по отношению к предыдущему дню и оказалась уже выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 20,05 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,893 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 августа снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,03% - до 105,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds не изменился за день и составил 522,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-17" (+0,6%), "МОЭСК БО-09" (+0,5%) и "Металлоинвест БО-08" (+0,3%), а в лидерах снижения - "Сбербанк БО-37" (-1,3%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (-0,99%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) 15 августа завершило размещение биржевых облигаций серии 001P-04 объемом 25 млрд рублей. Размещение выпуска началось 2 августа. Срок обращения бумаг - 15 лет. Компания "О1 Груп Финанс" 1 августа провело сбор заявок на бумаги серии 001P-04 объемом 25 млрд рублей, а также на бумаги серии 001P-05 объемом 40 млрд рублей, размещение которых завершилось 11 августа. При этом "О1 Груп Финанс" планирует внести изменения в изначальные условия выпуска - повысить доходность и добавить ковенанты, при которых держатели бумаг смогут требовать их досрочного погашения. Кроме того, компания планирует объявить дополнительную оферту на 2 июля 2027 года по цене 100% от номинала. Также планируется уменьшить число расчетных периодов 2-го купона с 30 до 15. При этом планируется повысить ставку дохода за 2-й купонный период, привязанную к ОФЗ. Доходность будет равна сумме доходов за 15 расчетных периодов, значение которых привязано к значению кривой бескупонной доходности госбумаг со сроком погашения 1 год плюс 7,5%. Ранее премия составляла 3%. По выпуску предусмотрена выплата двух купонов. Продолжительность 1-го купонного периода составит 15 дней, 2-го купонного периода - 5 тыс. 445 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 1% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 11-18-го купонов биржевых облигаций серии БО-17 в размере 8,3% годовых (20,69 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале 2015 года на 10 лет. Бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 24 августа.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 16 августа снимает ограничения по торгам в отношении всех находящихся в обращении российских выпусков облигаций банка "Пересвет". По бумагам будет возможно заключение сделок в режиме основных торгов, режиме переговорных сделок, и режиме торгов "РЕПО с облигациями". Как сообщалось, с 10 ноября 2016 года биржа перевела выпуски облигаций "Пересвета", на тот момент находившегося под управлением временной администрации ЦБ РФ, в дефолтный режим торгов. С 16 августа ограничения снимаются по биржевым облигациям серий БО-01 - БО-04 и биржевых облигаций серий БО-П01 - БО-П03 и БО-П05. ЦБ РФ 19 апреля принял решение санировать банк "Пересвет" с применением механизма bail-in (конвертации обязательств банка в его капитал). Санатором выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР, подконтролен "Роснефти" (MOEX: ROSN)). Он уже стал владельцем 99,99% акций "Пересвета", выкупив допэмиссию его акций на 10 млн рублей.