Рекомендуем сохранять короткие позиции с целью снижения нефти в район $50 за баррель - AMarkets

"Котировки нефти марки Brent продолжают держаться ниже $52 за баррель. Интерес к покупкам сдерживают восстановление доллара, а также неутешительная статистика из Китая, указывающая на продолжение замедления темпов экономического расширения, а, следовательно, и спроса на нефтепродукты со стороны китайских НПЗ. Неожиданный рост запасов бензина в США на неделе 29 июля-4 августа также оказал давление на рынок. Сезон летних автомобильных поездок постепенно подходит к концу, в связи с чем инвесторы опасаются, что ослабление спроса приведет к росту внутренних запасов. Как раз сегодня в 17:30 МСК участники рынка будут следить за данными Министерства энергетики, которые и укажут на объемы запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, ожидают, что запасы в среднем сократились на 3 млн баррелей на неделе 5-11 августа. Опубликованные накануне данные от Американского института нефти сообщили о снижении запасов на 9,2М, что и поддержало котировки нефти на закрытии вчерашних торгов. В том случае если сегодняшний отчет от Администрации энергетической информации укажет на более скромные показатели снижения, разочарование рынка будет усилено прошлым докладом EIA, согласно которому производство сланцевой нефти в США в сентябре может вырасти на 117 000 баррелей в день до 6,149 млн. Дополнительное давление на цены могут оказать и данные по росту недельного производства нефти в США, о чем станет известно также в 17:30 МСК. Учитывая сказанное, рекомендуем сохранять короткие позиции с целью снижения актива в район $50 за баррель", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.