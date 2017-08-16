Нефть во власти волатильности - eToro

"Во вторник баррель Brent впервые с 25 июля коснулся уровней вблизи отметки 50, откуда отскочил в зеленую зону, но до уровня 51 не дотянул, - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. - Повышенная волатильность котировок обусловлена воздействием противоречивых факторов, однако общий настрой актива в последнее время говорит о превалирующих понижательных рисках. Изначально цены продолжали отыгрывать известия о замедлении роста объемов переработки нефти в Китае, который является вторым по величине в мире потребителем топлива. И слабые показатели промышленного производства в КНР только усилили беспокойство по поводу перспектив спроса со стороны Поднебесной, что немаловажно для восстановления баланса на мировом рынке".

По мнению экспета, масла в огонь подлил прогноз Минэнерго США. Ведомство пророчит рекордные показатели добычи на сланцевых месторождениях в основном за счет активности в Техасе. Не вдохновляет и резкий скачок числа новых незавершенных буровых установок в Штатах.

Но даже на фоне этих столь значимых сигналов, отметка 50 выстояла и спровоцировала отскок, преимущественно на технических факторах, впоследствии подкрепленных данными API, которые указали на сокращение запасов углеводородов в США на 9,2 млн баррелей. Хотя небольшой рост запасов бензина и в Кушинге ограничил потенциал роста котировок.

Сегодня главным событием на рынке энергоносителей, по мнению эксперта, станет отчет Минэнерго. Если статистика отразит сокращение запасов не менее чем на 8-9 тыс., котировки могут попытаться взять отметку 52, но при условии, что упадет и добыча. В противном случае реакция актива будет ограниченной, полагает П. Салас.