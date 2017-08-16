Российский рынок акций сегодня подрастет на 0,5% - "Алор Брокер"

"Стоимость нефти начала расти, в среду утром цена смеси Brent прибавляет 0,6%, инвесторы ожидают выхода данных по запасу сырья в США в 17:30 мск. Американские фондовые индексы не имеют единой динамики, однако недавняя коррекция вниз была выкуплена, что свидетельствует об оптимистичных настроениях игроков.

Российский рынок акций сегодня подрастет на 0,5%, нефтяные котировки этому способствуют. Курсы доллара и евро снизятся до 59,3 и 69,8 руб., соответственно. Рубль сейчас выглядит довольно устойчиво из-за жесткой политики ЦБ РФ. На динамику торгов могут повлиять данные по числу выданных разрешений на строительство в США (выходят в 15:30 мск) и публикация протоколов ФРС США (в 21:30 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Распадской и РусГидро, они продолжают пользоваться спросом у инвесторов. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Татнефти и ГМК Норильский Никель, они пробили локальные уровни поддержки", - указывает аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.