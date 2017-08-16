Утренние прогнозы: нефть станет основным драйвером для рынка акций в среду

В среду аналитики ждут роста рынка акций в начале торгов, надеясь на то, что динамика цен на нефть станет основным фактором для наших игроков.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1955 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор в ближайшее время будет искать выход из сложившейся области консолидации, характерным признаком которой выступают сравнительно невысокие обороты торгов. При этом драйвером рынка сегодня могут выступить ожидающиеся данные нефтяной статистики Департамента энергетики США (DOE), а также протоколы последнего заседания ФРС. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отмечаем ожидающуюся публикацию финансовых результатов «ДИКСИ»".

"Алор Брокер" (Кирилл Яковенко): "Российский рынок акций сегодня подрастет на 0,5%, нефтяные котировки этому способствуют. Курсы доллара и евро снизятся до 59,3 и 69,8 руб., соответственно. Рубль сейчас выглядит довольно устойчиво из-за жесткой политики ЦБ РФ. На динамику торгов могут повлиять данные по числу выданных разрешений на строительство в США и публикация протоколов ФРС США. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Распадской и РусГидро, они продолжают пользоваться спросом у инвесторов. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Татнефти и ГМК Норильский Никель, они пробили локальные уровни поддержки".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. В сложившихся условиях динамика цен на нефть станет основным фактором для наших игроков, что будет способствовать росту российского рынка на открытии торгов и позволит индексу ММВБ уже в первые минуты уйти выше 1960 пунктов. В дальнейшем внимание инвесторов переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны и безработице в Великобритании, способные оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику российских акций в середине дня. Во второй половине торгов основным фактором для рынка энергоносителей, а значит, и для отечественных активов станет публикация в 17:30 мск данных по запасам углеводородов от Минэнерго США. В случае если они подтвердят существенное снижение запасов, продемонстрированное данными API, рост на рынке энергоносителей продолжится, что позволит российской бирже закончить день на мажорной ноте".