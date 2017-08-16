Фондовые индексы США изменились слабо, нефть дорожает

Фондовые индексы США слабо изменились во вторник. Азиатские индексы меняются разнонаправленно, южнокорейский KOSPI восстанавливается. Нефть дорожает на сигналах сокращения запасов в США, Brent торгуется у $51,1 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали геополитические новости, статданные и отчетность крупных ритейлеров.

Как сообщили северокорейские СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение не наносить удар по базе военно-воздушных сил США на острове Гуам в Тихом океане.

По словам Ким Чен Ына, США должны сделать правильный выбор для разрядки напряженности на Корейском полуострове и предотвращения военного конфликта. Глава КНДР пообещал "чуть больше" следить за поведением Вашингтона, чтобы вовремя заметить "чрезвычайно опасные безрассудные действия".

Как стало известно во вторник, розничные продажи в США в июле увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста с начала 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообщалось об их снижении на 0,2%.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе подскочил до 25,2 пункта с 9,8 пункта в июле. Экономисты в среднем ожидали лишь незначительного роста показателя, до 10 пунктов.

Акции Apple выросли на 1,1%, American Express - на 1,5%, поддержав индекс Dow Jones. Цена акций Nike упала на 2%.

Также во вторник квартальную отчетность обнародовали ритейлеры Home Depot, Coach Inc., Dick's Sporting Goods и TJX Cos.

Цена бумаг Home Depot уменьшилась на 2,7%, хотя крупнейший в США ритейлер товаров для офиса повысил квартальную прибыль и выручку сильнее ожиданий рынка и улучшил прогноз финпоказателей на текущий год в целом.

Котировки акций TJX Cos. выросли на 0,8% на новости, что выручка компании, продающей со скидками товары крупных брендов, повысилась в минувшем квартале на 6% и превзошла прогнозы экспертов, как и показатель прибыли в расчете на акцию. Компания также улучшила свой годовой прогноз.

Производитель товаров класса "люкс" Coach Inc. потерял 15% капитализации. Прибыль компании в прошлом квартале оказалась лучше прогнозов, но ее выручка не оправдала ожиданий.

Рыночная стоимость Dick's Sporting Goods рухнула на 23%. Ритейлер спортивных товаров отчитался о слабом росте квартальной прибыли, что разочаровало инвесторов, и предупредил о возможном снижении продаж в третьем квартале.

Акции промышленного конгломерата General Electric подешевели на 0,9% на сообщении, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила свою долю в компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 15 августа поднялся на 5,28 пункта (0,02%) и составил 21998,99 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,23 пункта (0,05%) - до 2464,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,22 пункта (0,11%) и составил 6333,01 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду, при этом южнокорейский индикатор восстанавливается благодаря снижению напряженности на Корейском полуострове.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился в ходе сессии.

Гонконгский Hang Seng прибавляет в ходе торгов 0,6%, китайский Shanghai Composite теряет 0,3%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 теряет 0,1%, более широкий Topix растет менее чем на 0,1%.

После обмена взаимными угрозами власти США и Северной Кореи смягчили риторику. Так, в воскресенье министр обороны США Джим Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон заявили, что администрация американского президента Дональда Трампа рассчитывает найти дипломатические способы для того, чтобы сделать Северную Корею зоной, свободной от ядерного оружия, и отметили отсутствие интереса к изменению режима в стране.

В свою очередь, северокорейские СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение не наносить удар по базе военно-воздушных сил США на острове Гуам в Тихом океане.

На этих новостях дорожают акции южнокорейских компаний: Samsung Electronics - на 2,7%, Korean Air - на 0,6%, Lotte Tour Development - на 2,2%.

Дополнительную поддержку азиатским рынкам оказали сильные статданные из США.

В частности, розничные продажи в США в июле увеличились на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем - это самые высокие темпы роста с начала 2017 года. Консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит предусматривал повышение показателя на 0,4%. Согласно пересмотренным данным, в июне розничные продажи в США увеличились на 0,3%. Ранее сообщалось об их снижении на 0,2%.

Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе подскочил до 25,2 пункта с 9,8 пункта в июле. Экономисты в среднем ожидали лишь незначительного роста показателя, до 10 пунктов.

Также в среду дорожают бумаги китайских банков. Капитализация China Construction Bank выросла на 2,2%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,8%.

Цена бумаг австралийской нефтедобывающей компании Woodside Petroleum поднялась на 2,2%, хотя ее квартальная отчетность в целом совпала с ожиданиями рынка.

Капитализация китайского интернет-гиганта Tencent Holdings увеличивается на 0,8% перед тем, как компания обнародует свою отчетность за минувший квартал.

Цены на нефть поднимаются в ходе азиатских торгов в среду на данных о значительном падении запасов топлива в США по итогам прошлой недели на фоне сильного сезонного спроса.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 МСК в среду выросла на $0,29 (0,57%) - до $51,09 за баррель. К закрытию рынка в пятницу фьючерсы подорожали на $0,07 (0,14%) - до $50,80 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,21 (0,44%) - до $47,77 за баррель. Контракт подешевел на $0,04 (0,08%) - до $47,55 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Согласно данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 9,2 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК, и аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 3,4 млн баррелей.

Кроме того, источники сообщают, что нефтедобыча на крупнейшем в Ливии месторождении аш-Шарара во вторник выросла до 230 тыс. баррелей в сутки с 200 тыс. б/с в воскресенье.

Ливия освобождена от участия в соглашении ОПЕК по снижению добычи. Тем временем Эквадор, участвующий в соглашении, намерен ограничить нефтедобычу на текущем уровне в 541 тыс. б/с, чтобы не допустить срыва условий соглашения, заявил министр нефти страны Карлос Перес.