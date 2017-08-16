Оснований для сильных движений на рынке акций пока не появилось - ИФ "Олма"

Во вторник в начале торгов наблюдалась коррекция вниз – прогноз минэнергетики США стал поводом к снижению по фьючерсам на нефтяные контракты, за которыми последовали и котировки российских бумаг нефтегазового сектора, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Однако в течение дня существенная часть потерь была отыграна, отдельные голубые фишки вышли в плюс. Мечел (MTLR) подорожал на 2.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.2%, ВТБ (VTBR) и Ростелеком (RTKM) – на 0.9%.

Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам, спрос был сконцентрирован в секторе электроэнергетики. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 17.1%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 6.9%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.1%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник Европейские индексы немного повысились, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

По мнению эксперта, оснований для сильных движений на рынке пока не появилось. Отчет API оказал поддержку ценам на энергоносители (сообщается о сокращении запасов сырой нефти на 9.2 млн баррелей за неделю против ожидавшихся 3.5 млн баррелей), но повышение пока не приняло устойчивого характера – трейдеры ожидают данных минэнергетики США сегодня в 17:30 мск (консенсус-прогноз предполагает сокращение запасов сырой нефти на 3.1 млн баррелей). На валютном рынке курс доллара вчера получил поддержку в виде сильных данных по розничной торговле США, но движение вверх по индексу доллара (DXY) приостановилось вблизи отметки 94. Участники валютного рынка ожидают публикации стенограммы июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС (21:00 мск), которая может дать основания для уточнения прогнозов в отношении денежной политики и динамики процентных ставок (пока в качестве базового сценария рассматривается объявление о сокращении баланса ФРС в сентябре и переход к повышению процентных ставок не ранее декабря). На российском валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в области ниже 60 по паре доллар-рубль.