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16 августа 2017 года 08:58
Оснований для сильных движений на рынке акций пока не появилось - ИФ "Олма"
Во вторник в начале торгов наблюдалась коррекция вниз – прогноз минэнергетики США стал поводом к снижению по фьючерсам на нефтяные контракты, за которыми последовали и котировки российских бумаг нефтегазового сектора, отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Однако в течение дня существенная часть потерь была отыграна, отдельные голубые фишки вышли в плюс. Мечел (MTLR) подорожал на 2.2%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.2%, ВТБ (VTBR) и Ростелеком (RTKM) – на 0.9%. Во втором эшелоне наблюдалось повышение по отдельным бумагам, спрос был сконцентрирован в секторе электроэнергетики. Так, обыкновенные акции МРСК Сибири (MRKS) подорожали на 17.1%, МРСК Северо-Запада (MRKZ) – на 6.9%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.1%. Фондовые индексы США закрылись в среднем в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник Европейские индексы немного повысились, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения. По мнению эксперта, оснований для сильных движений на рынке пока не появилось. Отчет API оказал поддержку ценам на энергоносители (сообщается о сокращении запасов сырой нефти на 9.2 млн баррелей за неделю против ожидавшихся 3.5 млн баррелей), но повышение пока не приняло устойчивого характера – трейдеры ожидают данных минэнергетики США сегодня в 17:30 мск (консенсус-прогноз предполагает сокращение запасов сырой нефти на 3.1 млн баррелей). На валютном рынке курс доллара вчера получил поддержку в виде сильных данных по розничной торговле США, но движение вверх по индексу доллара (DXY) приостановилось вблизи отметки 94. Участники валютного рынка ожидают публикации стенограммы июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС (21:00 мск), которая может дать основания для уточнения прогнозов в отношении денежной политики и динамики процентных ставок (пока в качестве базового сценария рассматривается объявление о сокращении баланса ФРС в сентябре и переход к повышению процентных ставок не ранее декабря). На российском валютном рынке в начале торгов возможна консолидация в области ниже 60 по паре доллар-рубль.
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16 августа 2017 года 19:07
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.16 августа 2017 года 19:00
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.16 августа 2017 года 18:39
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.16 августа 2017 года 18:11
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.16 августа 2017 года 17:40
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.16 августа 2017 года 16:49
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.16 августа 2017 года 16:05
"К середине дня российские индексы демонстрировали позитивную динамику на пониженных объёмах. Основной движущей силой рынка вновь оказались бумаги "Сбербанка" (+1,61%). Крупнейший банк пока не даёт сомнений в росте прибыли, а также в меньшей степени подвержен влияниям американских ограничений. В... читать дальше
.16 августа 2017 года 15:25
Москва. 16 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в среду, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти. читать дальше
.16 августа 2017 года 15:05
В ожидании выхода данных от Минэнерго США темпы роста российских индексов будут снижаться - Dukascopy Bank SA
"За минувшие сутки цены на нефть марки Brent выросли на 1% - до $51,2 за баррель - на фоне продолжающегося сокращения запасов сырой нефти в США. Дело в том, что Американский институт нефти ночью отчитался о падении запасов, объем которого превысил ожидания рынка. Рост стоимости нефтяных контрактов... читать дальше
.16 августа 2017 года 14:41
Без уверенной динамики на нефтяном рынке поддержать рост "деревянного" будет достаточно сложно - "Аналитика Онлайн"
"Действия Центробанка по изъятию ликвидности с российского рынка являются крайне позитивным фактором для курса рубля. Мы уже сейчас видим влияние этого фактора на стоимость инвалют. Но, вероятнее всего, это временное явление, и без уверенной динамики на нефтяном рынке поддержать рост "деревянного"... читать дальше
.16 августа 2017 года 14:11
Газпромбанк (MOEX: GZPR) начал анализ ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре аналитиков банка Натальи Шевелевой и Антона Фокина. Прогнозная стоимость акций "Полюса", рассчитанная аналитиками Газпромбанка, составляет 5698 рублей за штуку, а его глобальных депозитарных расписок (GDR) -... читать дальше
.16 августа 2017 года 13:58
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.16 августа 2017 года 13:40
"На рынке сохраняется низкая активность и боковая динамика из-за бледного внешнего и новостного фона, - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Можно выделить бумаги ГМК Норникель, которые падают на 2% на заявлениях о возможном... читать дальше
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