Российские индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории - ИК "ФИНАМ"

"По американской экономике сегодня выйдут данные о розничных продажах, которые могут существенно повлиять на валютный рынок. После провала этого показателя в июне, за июль данные могут оказаться более сильными, что должно поддержать американский доллар. Российские индексы с высокой вероятностью закроют сегодняшний день на отрицательной территории. С технической точки зрения, картина по российскому индексу ММВБ продолжает ухудшаться. Уровень поддержки на отметке 1960 не устоял, и теперь открыта дорога вниз вплоть до 1900 пунктов. Риски похода к отметке 1800 пунктов в ближайшие два месяца также растут с каждым днём", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.