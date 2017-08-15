Если котировки нефти пробьют отметку 50, евро вырасти до 73-75 рублей - "Аналитика Онлайн"

"Доллар/рубль по-прежнему не пускают выше отметки 60. При этом нужно отметить, что накануне мы видели очень сильное снижение нефтяных котировок, которые рубль, похоже, полностью проигнорировал. Мы считаем, что доллар/рубль имеет все шансы прорваться к уровням 62-63 рубля за одну единицу американской валюты в том случае, если котировки "черного золота" продолжат снижение и пробьют отметку 50$ за баррель марки Brent. Что же касается евро, то оно может на этом фоне вырасти до 73-75 рублей", - указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.