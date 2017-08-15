Цены на нефть пока будут торговаться в диапазоне 48-55 долларов за баррель - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в последние сутки по мере того, как участники рынка, судя по всему, сочли текущий новостной фон неубедительным для того, чтобы торговаться на максимальных уровнях за два с половиной месяца, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 15 августа в 10:45 по московскому времени торговались на уровне 50,66 доллара за баррель, теряя с открытия недели 2,8%. Американский эталон WTI находился в районе 47,65, подешевев за этот период на 2,4%.

Никаких важных релизов опубликовано не было. Агентство энергетической информации представит свой традиционный еженедельный отчет по динамике коммерческих запасов в среду 16 августа в 17:30 мск. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, медиана прогнозов участников рынка предполагает продолжение снижения. На этот раз на 3,6 миллиона баррелей.

Вчерашнее падение цен показало, что на текущем новостном фоне участники рынка пока воспринимают цены в области 53 доллара за баррель по Brent с ближайшим сроком экспирации как относительно высокие.

Действительно, пока есть еще ряд проблем. Добыча сланцевой нефти в США при стоимости барреля выше 50 растет достаточно активно. План ОПЕК+ по сокращению добычи пока выполняется на 87%. Для того чтобы закрепиться выше отметки 55 долларов, нужно убедиться, что идет падение запасов не только в США, но и в Европе, и Азии. Данные, подтверждающие это, появятся во второй половине сентября.

"Пока же цены будут торговаться в диапазоне 48-55 долларов за баррель. Причем ближе к концу августа, когда сезонное потребление в США пойдет на спад, мы можем сместиться к нижней границе этого диапазона. Устойчивого падения ниже 48 ожидать тоже не стоит, хотя бы просто потому, что это будет ниже отметки, на которой рынок встретил решение ОПЕК+ сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей," - отмечает ГК "Форекс Клуб".